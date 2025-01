Oficial: Marcus Rashford no jugarà al Barça, Deco ja fitxa el nou Kylian Mbappé

Marcus Rashford, davanter del Manchester United, tenia moltes opcions de fitxar pel Barça en aquest mercat de fitxatges d'hivern, però la seva arribada ha quedat totalment descartada. Marcus Rashford estava disposat a abaixar-se el sou per poder arribar cedit al Barça, però el club culer no disposa de marge salarial per inscriure'l i, per tant, no pot fitxar-lo. Deco ja confirma que Marcus Rashford no jugarà al Barça, però també fa oficial un fitxatge espectacular: ja inscrit, llest per debutar i semblant a Kylian Mbappé.

La prioritat del Barça per a aquest mercat de fitxatges d'hivern era Marcus Rashford, però Deco ha hagut d'espavilar per tancar una alternativa al davanter anglès del Manchester United. Aquesta alternativa és Ibrahim Diarra, davanter de 18 anys amb fitxa del Barça Atlètic, que pujarà al primer equip en aquestes pròximes setmanes. Diarra ja té els papers i el permís de treball i, per tant, ja pot debutar amb el Barça: perfil similar a Mbappé per oblidar Marcus Rashford, és oficial.