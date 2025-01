Inesperat! Luis de la Fuente diu el que molts pensen de Lamine Yamal: 'És un e...'

Luis de la Fuente s'ha convertit en una figura tremendament respectada a la RFEF després del seu gran paper a l'última Eurocopa. La Selecció Espanyola, contra tot pronòstic, va aconseguir alçar-se amb el títol després de mostrar un rendiment espectacular en totes les rondes del campionat. Amb un grup unit i sense estrelles, De la Fuente va gestionar els rols dins del vestidor a la perfecció per complir amb els objectius.

Ara, diversos mesos després del seu inesperat èxit, Luis de la Fuente ja està treballant en el pròxim gran compromís de la Selecció Espanyola: el Mundial de 2026. I com a mostra de confiança, la RFEF ha decidit renovar el seu contracte fins al 2028. Un gest que indica clarament que l'actual seleccionador és l'indicat per a aquesta nova era de La Roja, plena de nois joves destinats a marcar una època com Lamine Yamal.

De fet, fa poques hores, Luis de la Fuente ha passat pels micròfons de la Cadena COPE per repassar l'actualitat i ha parlat sense embuts sobre Lamine Yamal. S'ha desfet en elogis cap al nou far de la Selecció Espanyola, però també ha tingut temps per recordar-nos a tots que continua sent un nen: només té 17 anys. I, per exemplificar-ho, ha expressat la seva opinió de manera clara i directa.

Luis de la Fuente parla sobre Lamine Yamal

Ningú dubta que Lamine Yamal serà la gran referència del Barça i de la Selecció Espanyola durant els pròxims, com a mínim, 15 anys. Encara no és major d'edat i ja pot presumir d'haver marcat gol a les semifinals de l'Eurocopa: el seu gol davant França serà recordat molt de temps. No obstant això, malgrat el que promet, cal destacar que la seva carrera esportiva tot just acaba de començar.

En aquest sentit, Luis de la Fuente ha dit el que molts opinen de Lamine Yamal. Per al seleccionador, el crack del Barça és molt bo, però avisa que la pressió li pot passar factura. Ja hi ha qui el compara amb Messi, cosa que per a De la Fuente és un gran error.

"És un error comparar Lamine Yamal amb Messi. Té la seva personalitat, les seves condicions, capacitat de desenvolupar un potencial futbolístic molt important... però té 17 anys. Cal ser prudent i tindrà alts i baixos i els més ferotges sereu vosaltres. Segur que al seu club d'origen el formen per a aquests moments que vindran i que estigui preparat per rebre aquestes crítiques i que tingui la humilitat per rebre l'elogi".

Lamine Yamal té el futur als seus peus

Resulta complicat reduir l'impacte de Lamine Yamal tal com ha demanat Luis de la Fuente. És cert que encara li queda molt per ser com Messi, però el cert és que, ara mateix, és l'únic que pot somiar amb aconseguir tal gesta. El seu nivell actual és molt bo, i promet ser encara millor amb el pas dels anys, ja que té el cap molt ben moblat.

De moment, Lamine Yamal continua centrat en el que més li agrada fer sense estar molt preocupat per les comparacions. Sap que són inevitables malgrat els intents de Luis de la Fuente i els seus protectors. Sens dubte, La Roja i el Barça tenen un tresor entre les seves files al qual han de cuidar com or en drap.