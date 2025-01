El gran beneficiat de la lesió d'Andreas Christensen: el Barça ja tanca el fitxatge

Andreas Christensen, defensa central danès del Barça, s'ha lesionat el soli de la cama dreta i es perdrà, llevat d'un gir radical, les pròximes tres setmanes de competició. El Barça volia vendre a Andreas Christensen en aquest mercat de fitxatges d'hivern, però aquesta nova lesió obliga el club culer a redirigir la seva fulla de ruta, enfocada a fitxar. El Barça ha comunicat que Andreas Christensen va patir una ruptura al soli en l'entrenament d'aquest passat dilluns i, per tant, ja estudia el mercat de fitxatges per rellevar-lo.

Al Barça estan, des de fa mesos, molt preocupats per les lesions i problemes físics i, per tant, Joan Laporta s'ha vist obligat a tancar un nou fitxatge poc previsible. Com diu la dita, quan es tanca una porta, s'obre una finestra, i és justament el que té al cap el president del Barça, Joan Laporta. Al Barça són conscients del que succeeix amb Andreas Christensen, però volen aprofitar que el mercat de fitxatges acaba d'obrir per fitxar un defensa que debutarà ja.

Si bé és cert que el Barça compta amb una mica de fons d'armari, la situació d'Eric García continua sent incerta i la lesió d'Iñigo Martínez obliga a fitxar. El defensa danès, de 28 anys d'edat, ja es va lesionar el soli fa algunes temporades i, per tant, el Barça no vol córrer riscos amb la seva situació. El Barça volia vendre a Andreas Christensen, però amb la lesió del danès acudirà al mercat de fitxatges per tancar l'arribada d'un nou defensa titular: ja està confirmat.

Andreas Christensen diu adeu al Barça durant 3 setmanes, Joan Laporta està obligat a fitxar un defensa que ajudi a Flick

El Barça portava setmanes estudiant el mercat de fitxatges per fitxar un defensa de nivell top mundial, però Andreas Christensen, ja recuperat, va acabar amb el debat existent. Andreas Christensen, de 28 anys i amb contracte fins a finals de 2026, va sorprendre molt a un Hansi Flick que va reconèixer que considerava que "no calia fitxar cap defensa". Ara, amb la nova lesió d'Andreas Christensen, el Barça ha hagut de tornar a estructurar els seus objectius i, per tant, acudirà al mercat de fitxatges per tancar una perla.

El Barça té poc marge de reacció, ja que Andreas Christensen es va lesionar aquest passat dilluns al matí, però Joan Laporta confirma que el club culer tancarà un nou fitxatge sorprenent. Al Barça es posen les mans al cap, ja que Andreas Christensen porta sense jugar des de la passada temporada i sembla que el seu calvari amb les lesions continua i continuarà. El Barça va guanyar i va golejar contra el València, però aquesta nova lesió d'Andreas Christensen obligarà a Joan Laporta a fitxar: el gran beneficiat ja està tancat, confirmat i llest.

El gran beneficiat de la lesió d'Andreas Christensen: el Barça ja tanca el fitxatge

El Barça ha tornat a l'1:1 i, per tant, somia amb tancar diversos fitxatges aquest mes de gener. Ara bé, Joan Laporta no comptava amb la necessitat imperiosa de fitxar un defensa, però la nova lesió d'Andreas Christensen obliga a canviar d'objectius de forma immediata. Com hem anat explicant a 'e-Notícies', Andreas Christensen s'ha trencat i, per tant, estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa, sempre que evolucioni favorablement, com és lògic i evident.

El Barça esperarà a Andreas Christensen, ja que té clar que és el futur del club culer en aquesta posició, però necessita reforçar-se ja que el defensa es perdrà part important del curs. Amb tot això, Joan Laporta ja ha fet els deures: té tancat el fitxatge del nou defensa del Barça, que es beneficiarà de la lesió d'Andreas Christensen.

El Barça no volia fitxar nous defenses, però les lesions d'Iñigo Martínez i d'Andreas Christensen han obligat el club culer a moure fitxa de forma immediata. I és que, segons pot confirmar 'e-Notícies', el Barça no ha volgut esperar i ja ha tancat el 'fitxatge' de Landry Farré, lateral costamarfileny que ja s'entrena amb Flick. Farré entrarà a la llista de Flick per a la UEFA Champions League i s'espera que segueixi en dinàmica del primer equip fins que Andreas Christensen torni de la seva lesió.