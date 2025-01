Ni Betis ni Sevilla, Ansu Fati troba equip: se'n va amb el rival nº1 del Barça

Ansu Fati, una de les joies de La Masia, ha tingut un any complicat al Barça. El '10' va prendre la decisió de quedar-se al club de la seva vida malgrat tenir al davant Robert Lewandowski amb l'esperança de recuperar el seu millor nivell. No obstant això, els minuts no han arribat, i el seu paper com a continu descart de Flick ha acabat per frustrar-lo.

El jove atacant, considerat durant diversos anys com l'hereu natural de Messi, ha passat més temps a la banqueta o a la graderia que al terreny de joc. Això ha portat al club a prendre la decisió de buscar una sortida en aquest mercat d'hivern. No obstant això, el que semblava un comiat tranquil ara ha donat un gir inesperat: el futur d'Ansu Fati està que crema.

L'interès de Betis i Sevilla per Ansu Fati

Durant setmanes, Betis i Sevilla semblaven els destins més probables per a Ansu Fati. Ambdós equips andalusos van mostrar un interès real en fer-se amb els seus serveis, ja fos mitjançant un préstec o una compra. La seva qualitat i joventut el feien una peça molt atractiva per reforçar els seus projectes esportius.

No obstant això, les negociacions amb ambdós clubs es van estancar. L'elevat salari d'Ansu Fati, impossible per al Betis, i el veto de Laporta als de García Pimienta van frustrar qualsevol il·lusió. És per això que, en un gir dramàtic dels esdeveniments, el futur d'Ansu podia estar al Barça, però en les últimes hores tot ha canviat de nou.

José Mourinho entra en escena: Ansu Fati posa rumb al Fenerbahçe

El fitxatge d'Ansu Fati ha donat un gir inesperat amb la intervenció de José Mourinho. El tècnic portuguès, actualment al capdavant del Fenerbahçe, ha posat els seus ulls en el jove davanter. Segons informes, Mourinho hauria convençut el club turc que el '10' del Barça és la peça perfecta per reforçar el seu atac.

El Fenerbahçe, que ja havia sondejat altres noms, estaria disposat a cobrir part del salari del jugador hispano guineà i oferir al Barça una opció de compra futura. Aquesta oferta sembla haver convençut tant a la directiva culer; ara només falta convèncer el futbolista. De concretar-se, Ansu Fati deixaria Espanya per iniciar una nova etapa a Turquia.

José Mourinho i el seu passat amb el Barça

La relació de José Mourinho amb el Barça afegeix un ingredient interessant a aquesta operació. El tècnic va ser assistent al club català durant els anys 90, però més tard es va convertir en un dels seus rivals en dirigir el Reial Madrid. Ara, podria ser el responsable d'emportar-se un dels majors talents formats a La Masia.

Ansu Fati necessita recuperar la seva millor versió i podria fer-ho al Fenerbahçe. Turquia és un país de menor exigència a nivell futbolístic, però amb una afició que anima els 90 minuts i que podria motivar el '10' del FC Barcelona. Veurem què succeeix, ja que el més complex és el desig d'Ansu, que no descarta seguir al Barça fins i tot sense jugar.