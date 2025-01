Vitor Roque, clau per al Barça, Hansi Flick li demana un favor: 'Ves a...'

El il·lusionant fitxatge de Vitor Roque pel Barça, com una aposta de futur, va començar a gestar-se el 2022. L'equip de scouting va fer un seguiment del davanter carioca realitzant informes positius, descrivint-lo com un '9' potent, amb gol i molta projecció. Finalment, l'arribada de Vitor Roque va acabar sent una aposta personal del director esportiu, Deco.

El Barça va pagar 30 milions d'euros més variables a l'Athlético Paranaense. Vitor Roque va aterrar a la Ciutat Comtal amb 18 anys, però no va arribar a comptar mai per a Xavi Hernàndez. A l'estiu, un cop es va fer càrrec de l'equip Hansi Flick, va sortir cedit al Betis, que compta amb una opció de compra de 25 milions pel 80% dels seus drets.

Ara, el futur del brasiler torna a estar damunt la taula del Barça, ja que la seva cessió al Betis no està complint amb les expectatives generades i haurà de tornar. Tot i haver marcat alguns gols en el conjunt verd-i-blanc, Tigrinho no ha aconseguit consolidar-se com una peça clau en els esquemes de Pellegrini. És per això que el FC Barcelona ha de pensar què fer amb ell un cop torni, i sembla que la decisió ja està presa.

Vitor Roque entra en l'operació galàctica del Barça

El Betis va apostar per la cessió del davanter brasiler amb l'esperança de trobar un golejador de futur. No obstant això, la realitat ha estat una altra: Vitor Roque no acaba de convèncer al Villamarín. Una situació que podria provocar el seu retorn al Camp Nou de cara a la pròxima temporada.

Davant aquest escenari, i tenint en compte que no compta per a Hansi Flick, Deco estaria valorant la possibilitat d'incloure el brasiler en alguna operació. Un dels noms que més agrada al Barça és la figura del davanter suec de l'Sporting de Portugal, Viktor Gyökeres. Els números del davanter són excepcionals i s'ha convertit en el davanter de moda del futbol europeu.

Viktor Gyökeres per Vitor Roque

L'Sporting de Portugal no posarà fàcil la sortida de Viktor Gyökeres, taxat en 75 milions. Per abaratir l'operació, Joan Laporta i Deco estarien pensant a proposar al club portuguès la inclusió de Vitor Roque. I és que els lisboetes ja van mostrar interès en Tigrinho fa uns mesos, per la qual cosa l'intercanvi és una possibilitat real.

Si Vitor Roque no entrés en l'operació, Viktor Gyökeres podria resultar fora de l'abast del Barça tenint en compte el seu elevat valor de mercat. Gyökeres acaba contracte amb el seu actual equip a l'estiu de 2026, així que és bastant probable que el conjunt lisboeta el traspassi a l'estiu. La seva gran capacitat golejadora no ha passat desapercebuda: seria el relleu ideal per a Lewandowski.