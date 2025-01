Joan Laporta rep la trucada del Villarreal i s'ho pensa: 'Marcelino vol a...'

Joan Laporta s'ha consolidat com una figura clau en la història recent del FC Barcelona. Des que va assumir la presidència ha fet l'impossible per salvar el club d'una crisi econòmica sense precedents. Últimament, més enllà d'aconseguir la inscripció de Dani Olmo també ha retornat el Barça a la norma 1:1, permetent gastar el mateix que ingressa.

No obstant això, per llançar-se a per els fitxatges desitjats, Joan Laporta sap que abans és necessari vendre. En aquest sentit, noms com Ansu Fati o Frenkie de Jong han estat sobre la taula en les últimes setmanes. No obstant això, un nou candidat per deixar el Barça ha aparegut en escena i el Villarreal està molt interessat en fer-se amb els seus serveis.

Joan Laporta és conscient de l'interès del Villarreal

Joan Laporta vol mantenir la competitivitat en la plantilla culé, així que no forçarà cap sortida llevat de petició expressa de Hansi Flick. Ja hem vist el que està passant, per exemple, amb Ansu Fati, que segueix en plantilla malgrat no comptar amb minuts. No obstant això, tot fa indicar que Andreas Christensen no tindrà la mateixa paciència que el '10'.

El central danès, clau l'any passat amb Xavi, només ha pogut jugar un partit a les ordres de Hansi Flick. Un factor que, sumat a l'enorme competència en la defensa, obliga a Joan Laporta a buscar-li una sortida el més ràpid possible. A la Premier League té diverses pretendents, però sembla que el favorit per tancar el seu fitxatge és el Villarreal.

L'interès del Villarreal en Andreas Christensen sorgeix després de la necessitat de trobar un substitut per a Juan Foyth, qui podria sortir de l'equip groc. Marcelino veu en el central danès una opció ideal per reforçar la defensa. Per la seva banda, Joan Laporta no veuria amb mals ulls la seva sortida.

El Villarreal somia amb Andreas Christensen

El possible traspàs d'Andreas Christensen no només alleujaria la massa salarial del Barça, sinó que també generaria ingressos que podrien destinar-se a nous fitxatges. Joan Laporta i Deco treballen en possibles incorporacions, però són conscients que l'equilibri econòmic continua sent una prioritat. Si el Villarreal concreta el seu interès amb una oferta adequada, el club blaugrana podria considerar l'operació.

Amb el Barça operant sota la norma 1:1, les decisions en el mercat de fitxatges seran clau per al futur del club. La possible venda d'Andreas Christensen al Villarreal és només una de les moltes operacions que Joan Laporta i el seu equip hauran de gestionar. Les pròximes setmanes seran determinants per definir el rumb del FC Barcelona i enfortir un projecte que busca tornar a l'elit europea.