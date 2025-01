Oficial, Joao Félix ja té nou equip gràcies a Jorge Mendes: 'El Barça ha...'

Joao Felix segueix estancat. Després de ser considerat la joia del futbol europeu, acumula ja diversos anys molt irregulars que li impedeixen corroborar les altes expectatives que es van generar anys enrere. Aquests 127 milions que va invertir l'Atlètic en ell mai van arribar a resultar productius i, a la primera que ha pogut, el club madrileny s'ha desfet d'ell.

Amb tot, Joao Félix, després d'una cessió al Barça, va posar rumb a Stamford Bridge després que el Chelsea enviés un xec amb 52 'kilos' a Enrique Cerezo. Ja havia integrat la plantilla Blue en un préstec produït en la segona part de la temporada 2022/23. Però, com ja va passar en aquella ocasió, aquest curs no li estan acabant de sortir les coses del tot bé.

Per això, ha començat a sobrevolar Londres el rumor que Joao Félix podria tornar a canviar de colors. Ho ha fet especialment després que diversos mitjans garantissin que el seu agent, l'arxiconegut Jorge Mendes, l'havia estat intentant col·locar en diversos clubs. De fet, un d'ells podria haver estat el Barça; no obstant això, els culers haurien rebutjat tal possibilitat amb un rotund 'no'.

Encara que el seu any amb el Barça no va ser del tot dolent, Joao Félix no va arribar a assentar-se en l'onze titular. Va deixar algunes jugades per al record que van evidenciar que de talent no va precisament faltat O Menino. Van ser, en total, 10 gols i 6 assistències en els 44 duels en què va defensar l'escut culer.

Joao Félix, condemnat a la Premier League

I després d'aquesta negativa del Barça, no s'han detingut els rumors d'un possible moviment de Joao Félix. De fet, Fabrizio Romano ha assegurat que és ara l'Aston Villa qui està fortament interessat a poder fer-se amb els serveis del portuguès. Ho fa a instàncies d'Unai Emery, un gran enamorat del seu joc.

Segons el popular periodista italià, durant aquestes últimes jornades s'han produït contactes entre Els Villans i el Chelsea, però no és una operació senzilla. Els Blues han de decidir què fer amb Joao Félix, ja que, encara que no és titular amb Enzo Maresca, la inversió per ell va ser molt forta. I, a la fi, els seus números no són del tot dolents.

7 gols i 2 assistències són els que figuren en els registres de Joao Félix aquesta temporada amb la carcassa del Chelsea. Destaca, sobretot, el seu rendiment a la Conference, on ha estat titular en 3 partits i en altres dos ha tingut minuts des de la banqueta. En aquests cinc duels, ha vist porta en quatre ocasions, promediant una diana cada 82 minuts.

A la Premier, però, amb prou feines suma 1 gol i 1 assistència en 12 enfrontaments, havent disputat únicament 363 minuts, el que suposa el 18% del total. Sens dubte, Joao Félix necessita canviar d'aires, Jorge Mendes ho sap, i l'Aston Villa és un bon destí. A més, després de la negativa del Barça a portar-lo de tornada, és de les poques opcions que té.