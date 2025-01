Anuncien la condició del Barça a Marcus Rashford per activar el seu fitxatge: 'Has...'

El nom de Marcus Rashford torna a sonar amb força als passadissos del Camp Nou. El davanter anglès, que ha perdut protagonisme al Manchester United, busca un canvi d'aires que revitalitzi la seva carrera. En aquest context, el Barça apareix com un dels possibles destins, encara que l'operació està lluny de ser senzilla.

El club català no travessa el seu millor moment financer. Malgrat els esforços realitzats en les últimes temporades per reduir costos, la seva elevada massa salarial continua sent un problema. Això obliga la directiva a ser especialment cautelosa abans d'abordar qualsevol fitxatge.

El desafiament de la massa salarial

Perquè Marcus Rashford arribi al Barça, primer és necessari que es produeixin sortides a la plantilla actual. Això no només permetria alliberar espai en la massa salarial, sinó també generar ingressos per equilibrar els comptes. No obstant això, aquest procés no és immediat i depèn que es concretin ofertes pels jugadors que el club desitja traspassar.

A més, l'arribada de Marcus Rashford planteja dubtes en el pla esportiu. Encara que la seva qualitat és indiscutible, el seu rendiment recent al Manchester United genera incertesa. El Barça no pot permetre's un altre fitxatge d'alt cost que no compleixi amb les expectatives.

La condició del Barça a Rashford

Davant aquest panorama, el Barça ha establert una condició clau perquè el fitxatge sigui viable: Rashford haurà d'acceptar una rebaixa salarial significativa. Actualment, el davanter percep un sou elevat que està molt per sobre del que el club català pot assumir en la seva situació actual.

Aquesta mesura busca reduir els riscos associats a la seva contractació. Si el jugador accepta ajustar les seves pretensions econòmiques, el Barça podria avançar en les negociacions. En cas contrari, la seva arribada al Camp Nou es presenta complicada.

Un fitxatge ple d'incògnites

El fitxatge de Marcus Rashford pel Barça està ple d'interrogants. No se sap si es concretaran les sortides necessàries o si acceptarà el davanter anglès la rebaixa salarial. Totes aquestes preguntes marquen el futur d'una operació que promet ser un dels temes més comentats del mercat de fitxatges.

Per ara, tot està en l'aire. El que està clar és que el Barça no farà passos en fals i prioritzarà la seva estabilitat econòmica sobre qualsevol altra consideració. Marcus Rashford té l'última paraula.