Marcus Rashford, delantero del Manchester United, tenía muchas opciones de fichar por el Barça en este mercado de fichajes de invierno, pero su llegada ha quedado totalmente descartada. Marcus Rashford estaba dispuesto a bajarse su sueldo para poder llegar cedido al Barça, pero el club culer no dispone de margen salarial para inscribirle y, por ende, no puede ficharle. Deco ya confirma que Marcus Rashford no jugará en el Barça, pero también hace oficial un fichaje espectacular: ya inscrito, listo para debutar y parecido a Kylian Mbappé.

Marcus Rashford se despide del Barça, Deco cierra otro fichaje espectacular: "Mejor que Kylian Mbappé..."

Oficial: Marcus Rashford no jugará en el Barça, Deco ya ficha al nuevo Kylian Mbappé

La prioridad del Barça para este mercado de fichajes de invierno era Marcus Rashford, pero Deco ha tenido que espabilar para cerrar una alternativa al delantero inglés del Manchester United. Esta alternativa es Ibrahim Diarra, delantero de 18 años con ficha del Barça Atlètic, que subirá al primer equipo en estas próximas semanas. Diarra ya tiene los papeles y el permiso de trabajo y, por ende, ya puede debutar con el Barça: perfil similar a Mbappé para olvidar a Marcus Rashford, es oficial.