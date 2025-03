La etapa de Ansu Fati al Barça sembla que aquesta vegada, ja de forma definitiva, ha arribat al seu final: el davanter està obligat a sortir i té nou equip. Ansu Fati té contracte amb el Barça fins al 2027 i, per tant, té tot el dret del món a seguir al club culer, però no tindrà protagonisme. Hansi Flick ha estat molt clar amb Ansu Fati: si el davanter espanyol decideix quedar-se tindrà impossible jugar, ja que no està al nivell físic necessari per competir al màxim.

Durant el mercat de fitxatges d'hivern, el Barça ja va voler 'col·locar' a Ansu Fati, però el davanter va rebutjar fins a 4 ofertes de cessió, ja que volia convèncer Hansi Flick. Després d'uns primers mesos de 2025 plens de partits, Ansu Fati no ha jugat ni un sol minut, senyal que el Barça vol fer-li veure que la porta està oberta. Ansu Fati ha tingut ofertes de clubs com Manchester United o Sevilla, però l'espanyol, resident a Sant Cugat del Vallès, ha decidit acceptar l'oferta d'un altre club diferent.

Ansu Fati ha pres una decisió i aquesta és dràstica i definitiva: el seu salari és un problema per al Barça, per la qual cosa vol buscar sortir aquest pròxim estiu de 2025. La idea d'Ansu Fati és buscar una cessió, ja que no vol renunciar al seu salari, però està disposat a tot amb la finalitat de no perjudicar el club culer. El Barça li ho ha agraït, però li ha pregat que, aquesta vegada de forma definitiva, busqui i accepti alguna oferta per sortir, ja que no entra en els plans de Flick.

Ni Sevilla ni Manchester United, Ansu Fati té nou equip, adeu al Barça, oficial

L'adeu d'Ansu Fati al Barça encara no és oficial, però ho serà una vegada acabi la present temporada. Fa mal afirmar-ho, però és molt probable que Ansu Fati no torni a jugar amb el Barça, una cosa que, sens dubte, és complicat d'assumir. Mai és fàcil dir adeu al Barça, però el moment d'Ansu Fati ha arribat i ell és el primer que ho reconeix.

Ansu Fati ha rebut diverses ofertes de clubs com el Sevilla o el Manchester United, però la veritat és que l'espanyol del Barça s'ha decantat per una altra opció. Si res no es torça, el futbolista espanyol fitxarà pel West Ham United de la Premier League, club disposat a incorporar-lo cedit.

Tot i que els anglesos el volen una sola temporada, el Barça vol incloure una opció de compra obligatòria de 3 milions d'euros per desfer-se del jove davanter.