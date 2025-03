Adeu Barça, Mikel Arteta ho canvia tot: Deco es queda mut davant dels 120 milions

L'Arsenal de Mikel Arteta segueix demostrant el seu gran nivell en totes les competicions. Actualment, els gunners es troben en plena lluita per la Premier League, ocupant la segona posició. A més, també estan a les portes de disputar els quarts de final de la Champions League contra el Real Madrid.

D'aquesta manera, la temporada està sent prometedora per als de Mikel Arteta, que continuen creixent sota la direcció del tècnic espanyol. En aquest sentit, l'Arsenal s'està preparant per reforçar-se encara més i lluitar per grans fitxatges en el pròxim mercat d'estiu. De fet, sembla que el conjunt anglès competirà amb el FC Barcelona pel fitxatge n.º1 de Deco.

Deco i Mikel Arteta coincideixen

Un dels objectius del FC Barcelona per al pròxim mercat és reforçar el seu atac. Deco, director esportiu, té clar que necessita trobar un jugador que complementi Robert Lewandowski a la davantera. Encara que el seu gran objectiu és Luis Díaz, Deco també ha posat els seus ulls en Alexander Isak, estrella del Newcastle i un dels màxims golejadors de la Premier League aquesta temporada.

Alexander Isak, un davanter cobejat

Alexander Isak, amb la seva capacitat per marcar gols i el seu estil de joc, encaixa perfectament en els plans de Deco i el club català.

Alexander Isak ha estat una de les grans revelacions de la temporada a la Premier League. Amb 19 gols, és el tercer màxim golejador de la lliga anglesa i ha mostrat una gran capacitat per marcar en partits d'alt nivell. El seu estil de joc, ràpid i tècnic, el fa una opció molt atractiva per al Barça, que busca un davanter polivalent que pugui complementar el seu atac.

No obstant, encara que Alexander Isak ha estat fortament relacionat amb el Barça, el seu futur no està clar, ja que l'Arsenal ha presentat una oferta molt interessant.

L'oferta de l'Arsenal per Alexander Isak deixa KO al Barça

L'Arsenal ha fet un pas endavant en la cursa per Alexander Isak. Mikel Arteta ha sol·licitat al club que faci un esforç econòmic per l'ariet suec. Per això, els gunners han presentat una oferta de 120 milions d'euros per fer-se amb els seus serveis.

Deco sap que el Barça no pot fer front a tals quantitats, així que és molt possible que hagi de centrar la seva atenció en un altre '9'. Alexander Isak agrada, i molt, però 120 milions és un preu massa alt a pagar. I més tenint en compte el gran nivell que està oferint Robert Lewandowski.

Per tant, tot sembla indicar que Alexander Isak s'unirà a l'Arsenal aquest estiu, deixant de banda el seu possible traspàs al Barça. La proposta econòmica dels de Mikel Arteta ha estat clau per resoldre aquest culebró.