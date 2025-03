Màxima felicitat, palanca sorpresa de Deco: el Barça guanyarà molts diners amb el seu comiat

Bones notícies per al FC Barcelona: aquest pròxim mercat estival podrà fitxar amb total normalitat en estar dins de les normes del Fair Play financer. Deco ha treballat dur per aconseguir aquest objectiu buscant solucions imaginatives des que va arribar a l'estiu de 2023. La situació econòmica del Barça no li permetia moltes alegries i el portuguès ha fet, durant tot aquest temps, el que ha pogut per reforçar la plantilla de la millor manera.

Deco ara veu com el seu esforç ha valgut la pena. Aquest estiu el club estarà dins la norma 1:1, cosa que li permetrà gastar cada euro que ingressi. Davant tal escenari, el director esportiu culé té en ment realitzar grans fitxatges: futbolistes com Luis Díaz, Rafael Leao, Isak o Huijsen estan en la llista d'objectius.

El problema és que el muntant total d'aquestes operacions és molt elevat, així que sense una gran venda seran operacions prohibitives. En aquest sentit, Deco sap que haurà de forçar alguna sortida important, però ha descobert que pot aprofitar la situació d'un jugador que juga al Sporting de Portugal. Estem parlant de Francisco Trincao, que podria convertir-se en una solució per al Barça des del punt de vista econòmic.

Francisco Trincao, clau per als plans de Deco

Francisco Trincao està realitzant una gran temporada al Sporting de Portugal. L'atacant lusità porta disputats 43 partits en l'actual temporada, havent marcat 9 gols en totes les competicions i repartit 15 assistències. En total, Francisco Trincao ha disputat 3.724 minuts sent un dels futbolistes més utilitzats i més destacats de la plantilla lisboeta.

Les seves bones actuacions li estan valen el reconeixement de grans clubs europeus i en particular de la Premier League. Des de Portugal s'afirma que el United i el Manchester City tenen a Francisco Trincao en la seva llista d'objectius per a l'estiu, cosa que suposa una gran notícia per a Deco. I és que el Barça encara disposa d'una opció de compra per 25 milions i el 50% de la plusvàlua d'una futura venda.

Francisco Trincao: la palanca del Barça

Francisco Trincao torna a ser el davanter que va enamorar a tothom, res a veure amb el jugador que va abandonar el Camp Nou per només 7 milions. Actualment està enlluernant Europa i molts equips el volen. Per tant, la seva venda podria deixar molts milions a les arques del club català, cosa que suposaria un alleujament per a Deco.

L'Sporting de Portugal està intentant renovar-lo atesa la seva gran rendiment, però no serà fàcil. Té contracte en vigor fins al 2027 i una clàusula de 80 milions d'euros. En aquest sentit, s'afirma que el Manchester United estaria disposat a pagar la seva clàusula, cosa que representaria un benefici de 40 milions per als plans de Deco.