Pau Cubarsí acosta un fitxatge TOP al Barça sense voler: 'És un jugador especial'

Pau Cubarsí ha irromput amb força en el primer equip del FC Barcelona. El central català va debutar el curs passat sota les ordres de Xavi Hernández. Aquest any, amb Hansi Flick al comandament, s'ha consolidat com a indiscutible.

Amb només 18 anys acabats de complir, Pau Cubarsí no només brilla al Barça. També ha fet el salt a la Selecció Espanyola, on ha debutat com a titular. La seva progressió és meteòrica i apunta a convertir-se en una llegenda del futbol espanyol.

El Barça lliga el seu futur amb la renovació de Pau Cubarsí

Al club culé són plenament conscients del talent de Pau Cubarsí i per això s'ha activat la seva renovació fins al 2029. Flick vol construir la seva defensa al voltant d'ell, ja que Cubarsí representa els valors de La Masia: combina talent, maduresa i personalitat. És un central modern, segur amb la pilota i amb una capacitat de lectura sorprenent.

Pau Cubarsí desperta els elogis del millor

En les últimes hores, Pau Cubarsí ha estat protagonista sense moure un dit. Van Dijk, un dels millors centrals del món, ha parlat de Cubarsí i s'ha desfet en elogis cap a la seva figura. El capità del Liverpool va quedar impressionat pel jove defensor del Barça.

"Crec que és un talent enorme, és especial", va declarar el neerlandès. "Amb 18 anys i estar jugant a aquest nivell, ja és impressionant", va afegir. Van Dijk també va assenyalar que Pau Cubarsí té una habilitat inusual en la passada llarga.

"No és l'estil típic del Barça perquè a Pau Cubarsí li agrada fer passades llargues també", va comentar. "I això també m'agrada fer-ho a mi", va sentenciar. Una comparació directa que va sorprendre a molts.

El de Pau Cubarsí desferma els rumors: Van Dijk al Barça?

Les paraules de Van Dijk no han passat desapercebudes entre els aficionats. Molts han interpretat la seva admiració per Pau Cubarsí com un senyal d'interès pel Barça. Encara més sabent que acaba contracte aquest estiu amb el Liverpool.

Per ara, Van Dijk no ha renovat i el seu futur està a l'aire. És per això que el Camp Nou apareix com una possible opció. Encara més després que reconegués que és l'estadi que més li impressiona.

Un possible fitxatge TOP impulsat per Cubarsí

L'admiració de Van Dijk per Pau Cubarsí podria jugar a favor del Barça. No seria la primera vegada que una connexió futbolística desperta l'interès d'una estrella. A més, el club busca reforçar la seva defensa amb experiència.

Si es donessin les condicions econòmiques, el fitxatge de Van Dijk seria una operació estratègica. Aportaria lideratge immediat i serviria de mentor per a Cubarsí. La combinació d'ambdós seria un luxe per a Hansi Flick.