Inesperat, Nico Williams tanca la porta al favorit del Barça: sorpresa confirmada

El culebró entre Barça i Nico Williams, que va començar durant la passada Eurocopa, ni molt menys ha acabat. De fet, 'e-Notícies' pot confirmar que està més viu que mai, ja que el Barça, liderat per Joan Laporta, ha tornat a voler fitxar el jove extrem esquerre navarrès Nico Williams. Nico Williams va estar descartat durant molts mesos, ja que no confiava en poder ser inscrit, però el Barça, en veure la seva química amb Lamine Yamal, ha reactivat el seu interès.

El gran problema és que l'inesperat interès del Barça per fitxar Nico Williams provoca que una estrella del futbol mundial s'hagi trobat amb les portes de Barcelona tancades. El favorit del Barça per reforçar l'extrem esquerre ja ho sap: Nico Williams li ha guanyat la partida i, per tant, no fitxarà pel Barça llevat de gir radical. Nico Williams, per la seva banda, està més feliç que mai: brilla als quarts de final de la Nations League amb Espanya i ja sap que el Barça torna a voler-lo.

Tot ha estat francament inesperat, ja que el Barça tenia molt avançat el fitxatge d'un extrem esquerre que agradava especialment a Deco. El problema és que la paraula de Joan Laporta al Barça pesa més, motiu pel qual el club culer ha redirigit els seus objectius, que passen per fitxar Williams. De fet, aquest digital pot confirmar que, si res no es torça, el Barça sí que tancarà el fitxatge de Nico Williams durant aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu de 2025.

Nico Williams i el Barça es posen en contacte: fitxatge encarrilat, però problemes inesperats per a una altra gran estrella mundial

El culebró entre Barça i Nico Williams està arribant al seu final: el jugador de l'Athletic Club, que ja va sonar per fitxar pel Barça aquest passat estiu, serà culer. Així ho ha decidit i confirmat el Barça, que assumeix que l'objectiu és fitxar Nico Williams i que totes les operacions paral·leles han quedat aturades per convèncer el basc. Nico Williams és l'escollit i, per tant, ja sap que el Barça vol fitxar-lo de manera definitiva: la seva arribada inesperada li tanca les portes del club a una altra estrella mundial.

Nico Williams és la prioritat del Barça en aquest mercat de fitxatges d'estiu i el club culer busca que el navarrès, amb contracte en vigor, arribi definitivament. Nico Williams, per la seva banda, està disposat a fitxar pel Barça, però exigeix que tot es tanqui durant el mes de juliol de 2025 per tal d'evitar patiments. El Barça ha sondejat altres opcions, però s'ha acabat decantant per un Nico Williams que acceptarà la proposta del Barça i que provocarà que es tanquin portes.

Inesperat, Nico Williams tanca la porta al favorit del Barça: sorpresa confirmada

Així com ho llegeixen: l'arribada de Nico Williams, ara prioritària, provocarà que el Barça, com és evident, s'oblidi d'altres jugadors que ocupen la mateixa posició que el navarrès. Nico Williams és la gran prioritat, motiu pel qual una estrella del Liverpool ja sap que el seu somni de jugar al Barça no serà possible, almenys ara.

El Barça va arribar a tenir un pacte verbal amb aquesta estrella, però aquest s'ha cancel·lat a causa de la decisió de Joan Laporta, que segueix enamorat del davanter Nico Williams. El president del Barça somia amb muntar una gran dupla mediàtica i futbolística: Nico Williams i Lamine Yamal, dues fletxes a cada banda per servir gols a Lewandowski.

El fitxatge de Nico Williams li tancarà les portes del Barça al futbolista de Barrancas (Colòmbia) Luis Díaz, actual davanter del Liverpool. El Barça va tenir clar que el seu principal objectiu era Díaz, favorit de Deco, però Joan Laporta vol apostar per Nico Williams. Amb tot això, Nico Williams ja li ha tancat la porta al favorit de Deco i de bona part del Barça: adeu Luis Díaz, el fitxatge de l'estiu serà Nico Williams.