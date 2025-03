No se'n va ni amb aigua calenta: la joia de la Masia, el nou Messi, s'aferra al Barça

Aquest estiu, el FC Barcelona finalment podrà acudir al mercat de fitxatges amb normalitat. Gràcies als esforços de Joan Laporta i Deco, el club ha aconseguit tornar als límits del Fair Play Financer establerts per LaLiga.

Això obre la porta a noves incorporacions, però abans de realitzar grans inversions, el Barça ha de tancar algunes vendes importants per equilibrar els seus comptes.

En aquest context, un dels jugadors que s'ha col·locat a la llista de possibles sortides és Ansu Fati. El jove davanter és una de les joies més brillants que ha donat La Masia en els últims anys. Per això, continua sent un nom recurrent en les especulacions.

La seva irrupció a l'elit va ser tan prometedora que se'l va comparar ràpidament amb Lionel Messi. No obstant això, amb el pas del temps, ha quedat clar que la carrera d'Ansu Fati no ha seguit el mateix camí.

La situació d'Ansu Fati al Barça

Malgrat ser un dels grans talents que ha sortit de la pedrera del Barça, Ansu Fati no ha aconseguit guanyar-se un lloc al primer equip aquesta temporada.

Hansi Flick no compta amb ell, cosa que es reflecteix en un temps de joc mínim. Tot i això, Ansu Fati ha deixat clar que no té intenció de deixar el FC Barcelona.

El davanter, que encara té contracte amb el club fins al 2027, prefereix continuar al Barça, fins i tot si això significa quedar-se sense minuts.

Aquest comportament ha complicat la situació del FC Barcelona, que necessita alliberar espai a la plantilla i generar recursos per fer front als fitxatges.

Tot i que la valoració d'Ansu Fati ha caigut dràsticament des de la seva lesió, la seva taxació actual ronda els 10 milions d'euros. Una xifra que està molt lluny dels 80 milions d'euros que va assolir en el seu millor moment.

La difícil decisió per al Barça

Encara que Ansu Fati sembla decidit a seguir al Barça, la seva falta de protagonisme al camp planteja un problema per al club. Amb la necessitat de reforçar la plantilla, el Barça no pot permetre's seguir comptant amb un jugador que no juga i que és actualment el tercer millor pagat de l'equip.

La situació es torna insostenible i el club podria veure's obligat a forçar la seva sortida aquest estiu, ja que no pot seguir mantenint Fati en aquestes condicions.

Un futur incert

La intenció d'Ansu Fati de quedar-se al Barça és clara, però la realitat del club podria obligar-lo a prendre una altra decisió.

Si la situació no canvia i no s'aconsegueix un acord per a la seva sortida, el Barça haurà de trobar una solució pel bé del jugador i de l'equip. La situació d'Ansu Fati és un dels temes clau del pròxim mercat de fitxatges i serà interessant veure com es resol.