Wojciech Szczesny, porter polonès del Barça de 34 anys d'edat, ja ha trucat al club culer per confirmar i deixar clares les seves intencions de cara a la pròxima temporada oficial. El Barça està molt satisfet amb la feina de Wojciech Szczesny, qui va sortir de la retirada per suplir Marc-André ter Stegen, motiu pel qual li va oferir renovar el seu contracte actual. Wojciech Szczesny acabava contracte al juny i volia analitzar-lo amb la seva família, però ja ha pres una decisió i, segons ha avançat la 'SER', en els pròxims dies podria ser oficial.

Tenint en compte que el rendiment d'Iñaki Peña ha estat decebedor i que el Barça encara veu una mica 'verd' a Diego Kochen, la renovació de Wojciech Szczesny era una prioritat. El Barça confia molt en el nivell del polonès a curt termini, motiu pel qual se li ha ofert una ampliació de contracte per 2 anys més. Per ser més exactes, el Barça li ha ofert renovar fins al 2026 amb un any més opcional, que s'estendria fins al 2027 si ambdues parts ho desitgen i consideren oportú.

Wojciech Szczesny va rebre la proposta del Barça, una mica superior a l'actual a nivell econòmic, i va decidir estudiar-la amb la seva família durant aquest parèntesi de seleccions del mes de març. Un cop finalitzat, Wojciech Szczesny ja té el seu veredicte i, per tant, ja sap el que succeirà amb el seu futur: el Barça confirma que la reunió entre les parts està llesta.

Última hora! Wojciech Szczesny truca al Barça, reunió llesta i futur ja confirmat

Després del parèntesi de seleccions, protagonitzat per la UEFA Nations League, Wojciech Szczesny ha trucat al Barça per buscar una data per reunir-se. El porter polonès, que es va retirar de la Selecció de Polònia, ha tingut temps per descansar i per estudiar l'oferta del Barça, que l'ha convençut completament. El porter polonès estava molt il·lusionat amb la seva continuïtat, i segons ha avançat la 'SER', aquesta se segellarà en les pròximes setmanes.

Dit això, el porter polonès del Barça renovarà amb l'entitat culer i es convertirà en el porter suplent de l'alemany Marc-André ter Stegen, encara lesionat del genoll dret. Joshua Barnett, representant de Wojciech Szczesny, i Deco ja negocien la continuïtat del meta polonès, que es podria estendre fins al 2027.

La idea de les dues parts és signar un contracte d'1+1, per la qual cosa, si es compleixen un conjunt de requisits, Wojciech Szczesny podria estendre el seu contracte i seguir fins al 2027. Amb la renovació de Wojciech Szczesny, el Barça confirma que no compta amb Peña i que, per tant, el porter alacantí haurà de buscar-se un nou club durant el mercat de fitxatges.