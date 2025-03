La etapa de Ansu Fati en el Barça parece que esta vez, ya de forma definitiva, ha llegado a su fin: el delantero está obligado a salir y tiene nuevo equipo. Ansu Fati tiene contrato con el Barça hasta 2027 y, por ende, tiene todo el derecho del mundo a seguir en el club culer, pero no tendrá protagonismo. Hansi Flick ha sido muy claro con Ansu Fati: si el delantero español decide quedarse va a tener imposible jugar, pues no está al nivel físico necesario para competir al máximo.

Durante el mercado de fichajes de invierno, el Barça ya quiso 'colocar' a Ansu Fati, pero el delantero rechazó hasta 4 ofertas de cesión, pues quería convencer a Hansi Flick. Tras unos primeros meses de 2025 llenos de partidos, Ansu Fati no ha jugado ni un solo minuto, señal de que el Barça quiere hacerle ver que la puerta está abierta. Ansu Fati ha tenido ofertas de clubes como Manchester United o Sevilla, pero el español, residente en Sant Cugat del Vallés, ha decidido aceptar la oferta de otro club distinto.

Ansu Fati ha tomado una decisión y esta es drástica y definitiva: su salario es un problema para el Barça, por lo que quiere buscar salir este próximo verano de 2025. La idea de Ansu Fati es buscar una cesión, pues no quiere renunciar a su salario, pero está dispuesto a todo con el fin de no perjudicar al club culer. El Barça se lo ha agradecido, pero le ha rogado que, esta vez de forma definitiva, busque y acepte alguna oferta para salir, pues no entra en los planes de Flick.

Ni Sevilla ni Manchester United, Ansu Fati tiene nuevo equipo, adiós al Barça, oficial

El adiós de Ansu Fati al Barça todavía no es oficial, pero lo será una vez termine la presente temporada. Duele afirmarlo, pero es muy probable que Ansu Fati no vuelva a jugar con el Barça, algo que, sin duda, es complicado de asumir. Nunca es fácil decir adiós al Barça, pero el momento de Ansu Fati ha llegado y él es el primero que lo reconoce.

Ansu Fati ha recibido varias ofertas de clubes como el Sevilla o el Manchester United, pero lo cierto es que el español del Barça se ha decantado por otra opción. Si nada se tuerce, el futbolista español fichará por el West Ham United de la Premier League, club dispuesto a incorporarle cedido.

A pesar de que los ingleses le quieren una sola temporada, el Barça quiere incluir una opción de compra obligatoria de 3 millones de euros para deshacerse del joven delantero.