Bryan Zaragoza i Marcus Rashford són dos dels extrems que més estan sonant per fitxar pel Barça, però Joan Laporta confirma que les negociacions per tots dos estan paralitzades. El motiu és evident: el Barça treballa per tancar un mercat de fitxatges històric i això implica que es fitxi a Madrid, més concretament al Real Madrid, etern rival. Bryan Zaragoza i Marcus Rashford tenien opcions de jugar al Barça, però Joan Laporta ha decidit canviar d'objectiu: vol 2 estrelles del Madrid en aquest mercat de fitxatges.

Joan Laporta va quedar molt tocat pel cas de Nico Williams i el president del Barça planeja refer-se fitxant dos cracks mundials del Real Madrid: tots dos són extrems purs. Marcus Rashford estava a prop del Barça, sobretot perquè s'ha ofert moltes vegades, però el Barça no acaba de tenir clar el seu fitxatge. Bryan Zaragoza, d'altra banda, agradava perquè arribaria cedit pel Bayern, però Hansi Flick considera que hi ha opcions millors i tampoc acaba d'estar del tot il·lusionat amb l'andalús.

Joan Laporta ha captat el missatge a la perfecció i busca donar un gran cop d'efecte: deixarà KO el Real Madrid de Florentino Pérez, que arriba tocat després del Mundialet. La idea de Joan Laporta passa per desmantellar el Real Madrid tancant dos fitxatges de somni, els quals debilitarien molt el club blanc que lidera i entrena l'espanyol Xabi Alonso. La relació entre Barça i Real Madrid no és gens bona i el club culer pretén que encara sigui menys cordial, ja que Joan Laporta busca fitxar al club blanc.

Ni Bryan Zaragoza ni Marcus Rashford, Joan Laporta vol 2 estrelles del Madrid

El Barça ja té un acord verbal amb Marcus Rashford, però en aquestes últimes hores s'ha treballat l'opció de Bryan Zaragoza. L'extrem andalús arribaria cedit del Bayern de Munic, tot i que no acaba de generar consens a la direcció esportiva culer. Davant d'aquesta situació d'inestabilitat, Joan Laporta s'ha posat al capdavant de la nau culer i ha donat un gran cop d'efecte: 2 nous fitxatges arribats de Madrid.

El Barça ha frenat, de moment, els fitxatges de Bryan Zaragoza i Marcus Rashford: tots dos són interessants, sobretot pel seu cost, però el club culer aspira a molt més. Joan Laporta creu que el Barça tornarà a l'1:1 aquest proper mes de juliol i, per tant, vol anar amb tot a per 2 fitxatges d'alt voltatge. La idea de Joan Laporta és clara: va amb tot a per el Real Madrid, club que posseeix els drets de 2 jugadors que agraden molt al president del Barça.

El Barça treballa en 2 nous fitxatges arribats de Madrid: "Compte amb Joan Laporta..."

L'objectiu principal de Joan Laporta de cara a la pròxima temporada és reforçar la parcel·la ofensiva. Durant mesos, el president culer havia buscat un '9' suplent per Lewandowski, però Ferran Torres, amb el seu espectacular rendiment, li va fer canviar d'idea. Ara, Joan Laporta sospira per un extrem polivalent que pugui donar descans a Lamine Yamal i Raphinha quan sigui necessari.

Bryan Zaragoza i Marcus Rashford estaven agafant pes i nom, però Joan Laporta ha pausat aquestes operacions amb l'objectiu de sondejar l'arribada de Rodrygo i de Vinícius Júnior. El Barça ho té molt complicat per fitxar els dos jugadors, però Joan Laporta considera que el Barça ha d'estar atent a qualsevol possibilitat: el que està més a prop és Rodrygo.

El Barça treballa amb diverses 'tapadores', que són Marcus Rashford i Bryan Zaragoza, que segueix formant part del Bayern. Ara bé, Joan Laporta i la seva gent estan treballant perquè Rodrygo fitxi pel Barça aquest proper mercat de fitxatges. El fitxatge de Vinícius Júnior està molt més complicat, però el Barça ha preguntat per la situació de l'astre brasiler, que sembla que no vol renovar amb el Madrid de Florentino.