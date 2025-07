Històrica presentació de Jesús Vallejo amb el seu nou equip després de sortir del Madrid

La carrera esportiva de Jesús Vallejo en el futbol d'elit ha estat, si més no, peculiar. Tot va començar molt aviat, ja que amb només 17 anys va debutar al primer equip del Zaragoza, la seva ciutat natal. El seu bon fer va cridar l'atenció del Real Madrid, que no va trigar a moure fitxa.

Durant l'estiu de 2015, el conjunt blanc va pagar cinc milions d'euros per ell. En aquell moment, molts veien en Jesús Vallejo el central del futur a la Selecció Espanyola. Tanmateix, el temps no va confirmar aquestes expectatives.

La trajectòria de Jesús Vallejo és digna d'estudi

Tot i que va ser fitxat el 2015, Jesús Vallejo no va debutar al Santiago Bernabéu fins al 2017. Primer va ser cedit al mateix Zaragoza perquè continués creixent, i després, el Real Madrid el va enviar a l'Eintracht, on sí que va rendir a bon nivell. En tornar, Zidane li va donar algunes oportunitats, però a poc a poc va anar perdent protagonisme.

L'any 2019 va tornar a sortir cedit, aquesta vegada al Wolverhampton anglès, on amb prou feines va disputar nou partits. Més endavant, va encadenar diverses etapes al Granada sense arribar a consolidar-se en cap d'elles. Per tant, va haver de quedar-se al Madrid fins al final del seu contracte.

Tot i això, Jesús Vallejo sempre ha complert quan se l'ha requerit, mai no ha protestat. Sempre ha estat disponible i ha estat professional fins a l'últim dia. Molts madridistes encara recorden la seva entrega a les semifinals de Champions davant el Manchester City.

El nou equip de Jesús Vallejo el presenta com una estrella del rock

Ara, després d'una dècada com a jugador del Real Madrid, el seu vincle amb el club ha acabat. Amb només 28 anys, Jesús Vallejo encara té futbol per davant. Però ha optat per un destí més tranquil: el Albacete Balompié.

Tanmateix, més enllà que el seu destí hagi estat el Albacete, el veritablement sorprenent ha estat la manera d'anunciar el seu fitxatge. El club manxec ha decidit tirar la casa per la finestra per presentar Jesús Vallejo. En lloc d'una roda de premsa senzilla, el club ha organitzat un autèntic espectacle de benvinguda.

En marquesines publicitàries repartides per tota la ciutat, la imatge de Jesús Vallejo lluïa com si fos una estrella del rock i l'afició ha respost amb entusiasme. No cada dia es fitxa un futbolista que ha pertangut al Real Madrid des de 2015. Tot i que el seu protagonisme al Bernabéu va ser limitat, l'experiència acumulada per Vallejo no es discuteix.

Amb aquesta arribada, el Albacete suma talent, lideratge i experiència a la seva plantilla. I Jesús Vallejo, per la seva banda, troba un entorn on sentir-se valorat i útil. La seva nova etapa ja ha començat i ho ha fet amb una presentació que quedarà per a la història del club manxec.