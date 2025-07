Xabi Alonso fa fora Andreas Christensen del Barça negociant un fitxatge a tres bandes

El futur d'Andreas Christensen sembla estar decidit. Després d'una temporada plena de lesions, especialment al tendó d'Aquil·les, el defensor danès no ha aconseguit consolidar-se en els plans de Flick. Deco creu que la seva etapa al Barça s'ha acabat, però el danès es resisteix a dir adeu al Camp Nou: té contracte fins al 2026 i vol complir-lo.

Tanmateix, encara que Andreas Christensen vol quedar-se i lluitar per una plaça, ni Flick ni Deco el veuen com una peça clau del vestidor. Davant d'aquest escenari, el Barça ja està buscant solucions per forçar la seva sortida aquest estiu. I, per sorpresa de tothom, el nou entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, podria tenir la solució.

El paper de Xabi Alonso en la sortida d'Andreas Christensen

Xabi Alonso té en ment reforçar la línia defensiva del Real Madrid després del que s'ha vist al Mundial de Clubs. Dean Huijsen ha deixat grans sensacions en els partits que ha jugat, però la seva sola presència no és suficient. Necessita un altre central de garanties al seu costat, ja que ni Rüdiger ni Asensio ofereixen prou garanties.

En aquest sentit, Xabi Alonso ha pensat en Ibrahima Konaté, central del Liverpool, com a solució. El pla inicial del Real Madrid era esperar fins al 2026, quan Konaté acaba contracte, per així aconseguir el seu fitxatge per 0 euros. Tanmateix, davant la imperiosa necessitat de reforçar la parcel·la defensiva, el club blanc podria oferir entre 20 i 25 milions per forçar aquest mateix estiu el seu traspàs.

Aquest escenari, a priori, no hauria d'afectar Andreas Christensen. Tanmateix, Arne Slot, entrenador del Liverpool, considera que, en cas que Ibrahima Konaté fitxi pel Real Madrid, Christensen ha de ser el seu substitut.

Un acord a tres bandes: Xabi Alonso, Andreas Christensen i el Liverpool

Si el Liverpool decideix vendre Ibrahima Konaté aquest estiu, Arne Slot necessitarà trobar un reemplaçament, i aquí és on entra Andreas Christensen. El danès podria tornar a la Premier League deixant una bona suma de milions a les arques del FC Barcelona.

Aquest acord a tres bandes podria beneficiar els tres clubs implicats. Xabi Alonso es faria amb els serveis d'Ibrahima Konaté. El Liverpool podria fitxar Andreas Christensen, i el Barça s'alliberaria d'un jugador que no entra en els seus plans per a la pròxima temporada.

És evident que Andreas Christensen podria sortir del Barça aquest estiu i que Xabi Alonso juga un paper clau en aquest moviment, cosa que genera molt d'interès sobre aquest moviment. Així, el club català espera aconseguir un benefici econòmic pel traspàs. Per la seva banda, Christensen tindria l'oportunitat de començar una nova etapa a la Premier League.