Gran notícia: Rafael Leao posa 3 condicions per venir al Barça: 'El primer és...'

Rafael Leao, l'habilidós i potent extrem de l'AC Milan, és el favorit de Joan Laporta per complementar Lamine, Raphinha, Lewandowski i Ferran Torres. Tanmateix, el seu fitxatge no serà senzill. Perquè la seva arribada al Barça es faci realitat, Laporta haurà de complir una sèrie d'exigències imposades pel portuguès.

Joan Laporta sap que Rafael Leao és molt bo

Originalment, Rafael Leao no era la primera opció, però ha escalat ràpidament en la llista de prioritats. El rebuig de Nico Williams i el suposat acord del Bayern Munic amb Luis Díaz han deixat el favorit de Joan Laporta com la millor opció qualitat-preu disponible per al Barça. Ara, la possibilitat de comptar amb Leao s'ha convertit en una oportunitat clau per reforçar la parcel·la ofensiva.

Rafael Leao està encantat amb la idea de jugar al Camp Nou. Sap que el seu joc podria pujar un esglaó més envoltat dels millors del món. Potser per això, en els darrers dies, el seu nom ha agafat molta força, i s'ha filtrat que el seu agent, Jorge Mendes, ja ha comunicat les condicions que demana el jugador.

Les tres condicions de Rafael Leao per fitxar pel Barça

Les condicions que Rafael Leao reclama per vestir la samarreta del FC Barcelona són clares i han de ser complertes perquè el traspàs es pugui dur a terme. La primera demanda del davanter portuguès és una xifra salarial entre 8 i 10 milions d'euros anuals, una quantitat que Joan Laporta ha de considerar si vol atreure'l.

En segon lloc, Rafael Leao vol signar un contracte llarg de 6 anys, una petició motivada per diferir la seva contractació i evitar ensurts amb la normativa del Fair Play Financer. Aquest tipus de contracte garantiria al jugador l'estabilitat necessària en un club que, tot i les dificultats econòmiques, segueix sent un dels grans d'Europa. El contracte llarg, a més, seria beneficiós tant per al jugador com per al Barça, que necessitaria amortitzar la inversió de manera gradual.

Finalment, Rafael Leao ha sol·licitat no incloure clàusules d'inscripció en el seu contracte. Això vol dir que, per al portuguès, la signatura amb el Barça només es durà a terme si té la certesa que podrà ser inscrit a La Lliga. Aquest requisit ressalta la incertesa que existeix al voltant de les capacitats del Barça per inscriure nous jugadors, una cosa que ha estat un obstacle per al club en el passat.