Lamine Yamal tremola: la dolorosa multa que afronta per contractar nans

La suposada contractació de persones amb nanisme com a part de l'entreteniment a la festa d'aniversari de Lamine Yamal ha obert la porta a una investigació per part de diverses institucions. La Fiscalia, el Defensor del Poble i l'Oficina de Lluita contra els Delictes d'Odi analitzaran si el jove va vulnerar la llei de discapacitat.

Cal recordar que aquesta prohibeix espectacles o activitats que facin servir la discapacitat d'una persona per provocar burla o mofa. El cas va sorgir arran de la denúncia pública d'ADEE, que representa milers de persones amb aquesta condició a Espanya.

La presidenta de l'entitat, Carolina Puente, va expressar que "és inacceptable que en ple segle XXI se segueixi fent servir persones amb nanisme com a diversió en festes".

El govern espanyol també demana responsabilitats després de la festa de Lamine Yamal

I encara més greu, afegeix, quan aquests fets involucren figures públiques com Lamine Yamal. El Ministeri de Drets Socials ha sol·licitat que s'aclareixi si a la celebració es va contractar persones amb nanisme. Si fos així, consideren que podria vulnerar la dignitat d'aquest col·lectiu.

Segons ha explicat Jesús Martín, director general de Discapacitat, la llei prohibeix aquests actes, tot i que actualment no contempla sancions. Tanmateix, el govern pretén incloure com a infracció greu aquest tipus d'espectacles en la propera reforma legal que planeja aprovar el Consell de Ministres. Si tira endavant, les multes podrien oscil·lar entre 600.000 euros i un milió d'euros.

"Ens preocupa que persones amb diners o poder es creguin impunes", va assenyalar Martín. A més, va advertir que la influència de figures públiques com Lamine Yamal pot tenir un "efecte rebot". "La llei és per a tothom, per als humils i per als poderosos, que s'investigui i, en funció de les conclusions, que s'actuï", va concloure.

Accions legals contra el jugador del Barça

Per la seva banda, ADEE ha anunciat que emprendrà accions legals i socials per salvaguardar la dignitat de les persones amb discapacitat. L'associació considera que s'han vulnerat tant la normativa vigent com els principis ètics de respecte i igualtat que han de regir la convivència. La llei espanyola estableix de manera clara que queda prohibit qualsevol espectacle que facin servir la discapacitat per provocar la mofa o burla del públic.

En els pròxims dies, les autoritats competents determinaran si va existir realment aquesta contractació i si Lamine Yamal va incórrer en una pràctica il·legal. El que podria derivar en conseqüències econòmiques significatives per al jove futbolista. Sens dubte, una situació gens agradable per a una de les promeses del futbol català.