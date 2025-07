El Reial Madrid ha fracassat al Mundial de Clubs i Florentino Pérez i Xabi Alonso, líders del projecte blanc, preparen canvis que el Barça pretén aprofitar ja. De fet, en aquest Mundial de Clubs ja s'han pres les primeres decisions: Florentino Pérez va parlar amb Xabi Alonso i es van carregar una estrella que fitxarà pel Barça. De fet, aquesta estrella gairebé no ha jugat i ha estat perquè el Reial Madrid té la certesa que fa setmanes, per no dir mesos, que negocia amb el Barça de Laporta.

Xabi Alonso vol màxima implicació i, juntament amb Florentino Pérez, va decidir sentenciar una estrella que fa mesos que flirteja amb el Barça: el seu fitxatge rondaria els 60M€ i és molt secret. El Barça busca reforços per a la seva davantera i, pel que sembla, els hauria trobat al Reial Madrid, encara tocat després de sortir golejat contra el PSG al Mundial de Clubs. El Madrid va ser molt inferior al PSG i el Barça, que ha aprofitat el torneig per descansar, prepara un fitxatge per deixar molt tocat el club que lideren Alonso i Florentino.

Florentino Pérez n'està fart de segons quines actituds, motiu pel qual va parlar seriosament amb Xabi Alonso i 'va obligar' el tolosà a sentenciar diverses figures de la plantilla blanca. Una d'aquestes estrelles gairebé no ha tingut minuts i ha estat per càstig d'un Florentino Pérez que sap perfectament que està negociant amb el Barça: Joan Laporta prepara 60 milions. El Barça prepara el seu gran fitxatge del mercat de fitxatges després del 'no' final de Nico Williams: l'ha trobat al Reial Madrid, enfonsat després de la debacle davant el PSG.

Oficial, Florentino Pérez el sentencia i Xabi Alonso l'executa, se'n va al Barça, 60M€

Després d'un any en blanc, Florentino Pérez i Xabi Alonso preparen canvis radicals, ja que el Reial Madrid no es pot permetre una altra temporada així. El fitxatge de Kylian Mbappé ha resultat ser un fiasco, almenys de moment, i jugadors com Vinícius Júnior estan portant el grup a gaudir de mals hàbits esportius. Florentino Pérez i Xabi Alonso ja han sentenciat una d'aquestes estrelles, que, si res no canvia, fitxarà pel Barça durant aquest mercat de fitxatges d'estiu: bombazo en camí.

La relació entre Barça i Reial Madrid no és bona i encara podria ser pitjor si el club culer tanca el fitxatge d'un descart de Xabi Alonso. Florentino Pérez ja l'hi ha demanat a Xabi Alonso i el Barça esperarà per poder tancar el fitxatge un cop el Reial Madrid tramiti l'acomiadament final. El Barça, en aquest cas, prepara 60 milions per convèncer el Reial Madrid: la pressió del jugador serà clau, ja que el club culer necessita negociar per fitxar aquest davanter.

El Reial Madrid l'acomiada i el Barça prepara 60 milions per tancar el seu fitxatge: "Això de Vinícius Júnior és..."

El Reial Madrid de Florentino Pérez i Xabi Alonso n'està fart de males actituds i, per això, estan disposats a deixar sortir qualsevol jugador. Florentino Pérez i Xabi Alonso ja han apartat una estrella mundial durant el Mundial de Clubs i ha estat perquè des del club tenen la certesa que serà culer. El Barça no ho nega, tot i que fonts de l'entitat catalana reconeixen que "l'operació no està ni molt menys avançada" i que "només existeixen alguns contactes inicials".

El Barça, això sí, no nega que Rodrygo Goes agrada molt al club i que s'està estudiant fitxar-lo durant aquest mercat de fitxatges. Rodrygo Goes no va jugar ni un minut contra el PSG, tot i que Xabi Alonso va destacar que va ser "una decisió tècnica", cosa que no és gens certa. La realitat és que Florentino Pérez ha ordenat que Rodrygo Goes no torni a jugar amb el Reial Madrid: el president blanc sap que el brasiler negocia amb el Barça.