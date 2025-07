Màxima il·lusió al Bernabéu després d'allò de Cole Palmer: Xabi Alonso es frega les mans

El Mundial de Clubs ja té nou campió. El Chelsea s'ha coronat com el millor equip del torneig després d'una contundent victòria davant el PSG a la gran final. El conjunt anglès va passar per sobre de l'equip de Luis Enrique i es va imposar per 3 a 0.

El gran protagonista de la nit va ser Cole Palmer, que va signar una actuació estel·lar que ha fet la volta al món. El jove atacant anglès va ser el millor jugador del partit. Va anotar dos gols de gran qualitat i, a més, va repartir una assistència que va deixar tothom bocabadat.

Va ser, sens dubte, l'MVP indiscutible d'una final en què el PSG mai va trobar respostes. Amb la seva visió, control de pilota i desequilibri constant, Cole Palmer va ser un malson per a la defensa rival. Avui, tots els focus del futbol internacional són sobre ell.

Cole Palmer enlluerna i al Real Madrid se'n freguen les mans

El de Cole Palmer no és quelcom puntual. Durant tota la temporada ha rendit a un nivell altíssim. S'ha consolidat com una de les grans revelacions del futbol europeu.

Al Real Madrid ja el tenien al radar abans d'aquesta final. Xabi Alonso és un dels seus grans admiradors. Li encanta el seu estil de joc i veu en ell un talent que encaixaria a la perfecció en el projecte blanc.

Tanmateix, fitxar-lo és una missió impossible. El Chelsea considera Cole Palmer intransferible i ni es plantegen negociar la seva sortida. Per sort, al Real Madrid no es desesperen.

Millor que Cole Palmer i per 0 euros: Bryan Bugarín

La solució pot estar més a prop del que sembla. A La Fábrica ja hi ha un jugador que recorda moltíssim a Cole Palmer. Mateix físic, mateix estil i una qualitat que comença a sorprendre.

El seu nom és Bryan Bugarín. Té només 16 anys, va néixer el 2009, i ja ha conquerit tots els tècnics de la pedrera blanca. Amb el '10' a l'esquena, ha estat la gran estrella del Cadet A durant l'última temporada, i ara farà el salt al Juvenil, on seguirà creixent.

La manera de moure's de Bryan Bugarín, la seva intel·ligència amb la pilota controlada i la seva facilitat per assistir i marcar fan que molts el comparin amb Cole Palmer. Al Real Madrid hi ha molta il·lusió amb ell. La directiva ja ha estat informada i el seguiran de prop.

Bryan Bugarín necessita confiança i temps, però tot apunta que pot arribar molt lluny. Al Bernabéu somien veure algun dia Bryan Bugarín brillant com ho va fer Cole Palmer a la final del Mundial de Clubs. L'esperança és a casa.