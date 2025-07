La pretemporada del Barça ja ha arrencat i Hansi Flick ja ha començat a prendre les primeres decisions importants. Resulta evident que encara és aviat per començar a valorar, però Hansi Flick s'ha cansat d'un jugador i ha demanat que marxi en aquest mercat de fitxatges. No parlem, precisament, de Ter Stegen, que segueix entrenant al gimnàs i el seu futur és incert: Hansi Flick ha fet fora un altre talent del Barça, està totalment fora del projecte.

Hansi Flick és un tipus que dona oportunitats a tothom, però és un entrenador molt exigent que té molt clares les seves normes. La pretemporada ja ha arrencat i per a Hansi Flick això és sinònim de màxima exigència, sobretot perquè el Barça es juga tornar a optar a tots els títols oficials. El Barça es va quedar a un pas de disputar la final de la Champions League i Hansi Flick vol que el nivell i el lliurament dels seus sigui descomunal.

Hansi Flick ja ha començat a treballar i ho fa amb un gran avantatge: el mercat de fitxatges encara segueix obert, per la qual cosa pot fitxar i vendre a qui vulgui. Precisament aquesta és una de les grans sorts de Hansi Flick, que s'ha cansat d'un jugador en aquests primers dos dies de pretemporada: es converteix en la gran venda. Hansi Flick entén segons quines situacions i les pot arribar fins i tot a tolerar, però l'alemany ja no vol més excuses per part d'un futbolista que marxarà de seguida.

Confirmat, Hansi Flick l'expulsa del Barça, primera gran venda: 'No és Ter Stegen'

Al Barça tothom parla de la venda de Ter Stegen, però la veritat és que el Barça hi està treballant i, de moment, no hi ha novetats. Sí que n'hi ha en un altre aspecte, ja que Hansi Flick ha ordenat que un jugador del primer equip deixi de formar part del grup: vol vendre'l ara mateix. Hansi Flick, d'altra banda, entén la situació de Ter Stegen i no el pressionarà, encara que ja li ha comunicat que no serà ni el porter titular ni el suplent.

Les normes del Barça i de Hansi Flick són per complir-les i, en aquest cas, hi ha un futbolista que se les ha saltat flagrantment. Hansi Flick ho ha detectat i, per tant, ha demanat que s'actuï de manera severa: càstig bestial, Flick vol que marxi del Barça. Hansi Flick s'ha guanyat tot el crèdit del món, motiu pel qual Deco i Joan Laporta acataran sense protestar: primera gran venda del mercat i no és Ter Stegen.

Una perla del Barça se salta les normes: Hansi Flick se n'adona i vol que marxi del FC Barcelona

Hansi Flick destaca per ser un entrenador molt proper, però posa moltes normes i és molt exigent. "Si posa normes és perquè s'han de complir", asseguren fonts del Barça, que recorden que és 'intolerant' amb la impuntualitat, entre altres coses. La pretemporada ja ha arrencat de manera oficial i, en aquests primers dies, hi ha un jugador que ja ha provocat enfadaments per part de Hansi Flick: el Barça l'ha de vendre.

Ter Stegen té moltes opcions de marxar del Barça en aquest mercat de fitxatges, com també les té un Héctor Fort que va arribar tard a les proves mèdiques aquest passat diumenge. El jugador del planter, format a la Masia, es va despistar després de l'aniversari de Lamine Yamal i va arribar uns 30 minuts tard, passades les 9 del matí hora espanyola.

Hansi Flick se'n va adonar i, segons ha avançat el 'Diari AS', prendrà mesures. En aquesta línia, aquest digital pot confirmar que Hansi Flick no compta amb Héctor Fort i vol que espavili fora del Barça: el club culer busca cedir-lo o traspassar-lo aquest estiu.