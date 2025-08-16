Joan García menysté un central del Barça: 'Estic més segur amb Pau Cubarsí i...'
Hansi Flick ha de prendre una decisió important per al centre de l’eix de la defensa
S'acosta l'inici oficial de la temporada 2025/26 i la il·lusió al Barça abunda com feia molts anys que no passava. Després d'un curs passat molt enriquidor i exitós, amb doblet inclòs i una meritòria participació a la Champions, on es van quedar a les semis, aquest any van a per tot. Per això, era fonamental mantenir la base del que va funcionar el curs passat i, a més, afegir una mica més de pólvora a algunes demarcacions.
S'ha reforçat la zona d'atac amb l'arribada de Rashford, s'ha recuperat Bernal i s'ha trobat un porter prometedor. Joan García va ser el millor porter de l'edició passada de LaLiga i el Barça, malgrat tots els entrebancs del seu fitxatge, tenien clar que necessitaven algú com ell. I així ha estat.
Ara bé, l'única línia que podríem considerar que s'ha debilitat ha estat la defensa. La inesperada marxa d'Iñigo Martínez a l'Aràbia ha canviat tots els plans de Flick, que ja tenia planejat repetir la parella de centrals que tan bé va rendir el 2024/25. I precisament aquí, al centre de la defensa, és on rau el gran dilema del tècnic teutó.
Joan García promet molt, i hi ha pocs dubtes que complirà amb les expectatives que s'han generat al seu voltant. Això sí, per a un porter és fonamental poder comptar amb dos guardians que protegeixin la porteria de manera efectiva. I per a aquestes tasques, segons El Nacional, l'ex de l'Espanyol té els seus dos sequaços favorits.
Pau Cubarsí busca parella
Que Cubarsí serà el cap de la defensa és força evident; sembla complicat que algú el pugui moure de la titularitat. El dubte és qui serà la seva parella de ball. Les opcions són clares; les hem anat veient al llarg de la pretemporada. Ronald Araújo o Andreas Christensen són els dos grans candidats, però també podrien jugar Eric García o fins i tot Gerard Martín.
Però si Joan García hagués de triar, seria Ronald Araújo qui recuperaria la titularitat i ocuparia el lloc que ha deixat vacant Iñigo. El de Sallent veu en el charrúa un defensor de garanties, experimentat i contundent en el tall. Aporta allò en què Pau Cubarsí potser flaqueja una mica més i entre tots dos es poden complementar a la perfecció.
Ronald Araújo, el favorit per acompanyar Joan García
És cert que en l'escrutini de la graderia, és Andreas Christensen qui hauria d'ocupar aquest lloc; sempre que les lesions el respectin, és clar. Hi ha més dubtes amb Ronald Araújo pels errors que ha anat tenint aquest darrer any. El que va passar davant l'Inter a la Champions ha deixat empremta i, a més a més, aquesta pretemporada, Ronald Araújo també ha tingut moments de desconnexió que han acabat en gol encaixat.
Sigui com sigui, qui té l'última paraula és l'entrenador, Hansi Flick. Gerard Martín i Eric García es postulen com a recursos més puntuals al centre de la defensa, ja que on millor rendeixen és al lateral. Així doncs, la decisió final està entre Ronald Araújo i Christensen; dissabte coneixerem el veredicte.
