FUTBOL

Joan García menysté un central del Barça: 'Estic més segur amb Pau Cubarsí i...'

Hansi Flick ha de prendre una decisió important per al centre de l’eix de la defensa

Iker Silvosa

S'acosta l'inici oficial de la temporada 2025/26 i la il·lusió al Barça abunda com feia molts anys que no passava. Després d'un curs passat molt enriquidor i exitós, amb doblet inclòs i una meritòria participació a la Champions, on es van quedar a les semis, aquest any van a per tot. Per això, era fonamental mantenir la base del que va funcionar el curs passat i, a més, afegir una mica més de pólvora a algunes demarcacions. 

S'ha reforçat la zona d'atac amb l'arribada de Rashford, s'ha recuperat Bernal i s'ha trobat un porter prometedor. Joan García va ser el millor porter de l'edició passada de LaLiga i el Barça, malgrat tots els entrebancs del seu fitxatge, tenien clar que necessitaven algú com ell. I així ha estat.

Ara bé, l'única línia que podríem considerar que s'ha debilitat ha estat la defensa. La inesperada marxa d'Iñigo Martínez a l'Aràbia ha canviat tots els plans de Flick, que ja tenia planejat repetir la parella de centrals que tan bé va rendir el 2024/25. I precisament aquí, al centre de la defensa, és on rau el gran dilema del tècnic teutó.

Joan García promet molt, i hi ha pocs dubtes que complirà amb les expectatives que s'han generat al seu voltant. Això sí, per a un porter és fonamental poder comptar amb dos guardians que protegeixin la porteria de manera efectiva. I per a aquestes tasques, segons El Nacional, l'ex de l'Espanyol té els seus dos sequaços favorits. 

Pau Cubarsí busca parella

Que Cubarsí serà el cap de la defensa és força evident; sembla complicat que algú el pugui moure de la titularitat. El dubte és qui serà la seva parella de ball. Les opcions són clares; les hem anat veient al llarg de la pretemporada. Ronald Araújo o Andreas Christensen són els dos grans candidats, però també podrien jugar Eric García o fins i tot Gerard Martín. 

Però si Joan García hagués de triar, seria Ronald Araújo qui recuperaria la titularitat i ocuparia el lloc que ha deixat vacant Iñigo. El de Sallent veu en el charrúa un defensor de garanties, experimentat i contundent en el tall. Aporta allò en què Pau Cubarsí potser flaqueja una mica més i entre tots dos es poden complementar a la perfecció.

Ronald Araújo, el favorit per acompanyar Joan García

És cert que en l'escrutini de la graderia, és Andreas Christensen qui hauria d'ocupar aquest lloc; sempre que les lesions el respectin, és clar. Hi ha més dubtes amb Ronald Araújo pels errors que ha anat tenint aquest darrer any. El que va passar davant l'Inter a la Champions ha deixat empremta i, a més a més, aquesta pretemporada, Ronald Araújo també ha tingut moments de desconnexió que han acabat en gol encaixat.

Sigui com sigui,  qui té l'última paraula és l'entrenador, Hansi Flick. Gerard Martín i Eric García es postulen com a recursos més puntuals al centre de la defensa, ja que on millor rendeixen és al lateral. Així doncs, la decisió final està entre Ronald Araújo i Christensen; dissabte coneixerem el veredicte.

