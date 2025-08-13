Pau Cubarsí ja s'ha acomiadat, adeu a un altre central: el Liverpool es fixa en el Barça
Després de la inesperada sortida d'Iñigo Martínez, el Liverpool aposta per un altre central del Barça
La recent i inesperada sortida d'Iñigo Martínez està generant molts dubtes a la parcel·la defensiva del Barça. El basc ha estat tota una garantia de solidesa al darrere i un baluard per a Hansi Flick. La seva marxa és més important del que en un primer moment podria semblar: l'equip perd solidesa al darrere, lideratge al vestidor i experiència al camp
Iñigo i Pau Cubarsí havien format una gran dupla a l'eix central. La joventut i gran qualitat tècnica de la joia de La Masia es complementava perfectament amb la sobrietat i experiència del central basc. Ara, Cubarsí haurà d'habituar-se a la seva nova parella de ball, Ronald Araújo.
El central uruguaià ha demostrat més ombres que llums els darrers mesos, però ha confessat públicament que està preparat per mostrar la seva millor versió. Ronald Araújo desitja tancar la porta als errors del passat i demostrar tota la qualitat que atresora a les seves botes al costat de Pau Cubarsí. Tanmateix, tot i que té la titularitat gairebé garantida, els rumors sobre la seva possible sortida no deixen de succeir-se.
El Liverpool vol deixar sol Pau Cubarsí
Pau Cubarsí, que acaba d'acomiadar-se d'Iñigo Martínez, podria fer-ho també de Ronald Araújo, que està sent temptat pel Liverpool. Arne Slot veu l'uruguaià com la peça ideal per acompanyar Virgil Van Dijk al centre de la defensa. De moment, no s'ha concretat una oferta en ferm, però l'interès existeix i la proposta podria ser molt interessant per a totes les parts
El Barça podria rebre una quantitat important pel traspàs de Ronald Araújo, però deixaria massa exposat Pau Cubarsí. En poc temps, el central de La Masia hauria vist com les seves parelles de ball a l'eix central han volat del Camp Nou. L'interès del Liverpool per Araújo no és nou, però en aquesta ocasió, es presenta amb més força.
Ronald Araújo agrada al Liverpool, que pot oferir molts diners
La prioritat inicial a Anfield era Marc Guéhi, però el Crystal Palace no està per la feina de deixar sortir el seu defensor. L'alternativa del Liverpool és clara: si Guéhi no arriba, Ronald Araújo ha de ser l'escollit. El pla dels anglesos passa per presentar una oferta per 60 milions, xifra que consideren suficient per seduir el club dirigit per Joan Laporta
Per la seva banda, tot i que Ronald Araújo ha demostrat el seu compromís amb el Barça i ha confessat que vol quedar-se, tot pot passar. El Liverpool, amb el seu estil de joc intens i d'exigència física podria ser un destí ideal per a l'uruguaià. Araújo destaca per la seva velocitat, capacitat d'anticipació i domini del joc aeri, virtuts molt valorades a Anfield
