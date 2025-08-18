Oficial, no hi serà contra Osasuna: Thiago Pitarch i Aurélien Tchouaméni s'ho juguen
Xabi Alonso s'enfronta a una decisió difícil al mig del camp per al debut a la Lliga i el Barça ho fa més interessant
El Real Madrid es prepara per al seu debut a LaLiga 2025/26 dimarts vinent 19 d’agost contra Osasuna al Santiago Bernabéu. Aquest partit adquireix una rellevància especial, ja que el Barça ve de guanyar
Això podria permetre-li avançar-se a la classificació si el Madrid no aconsegueix els tres punts. Davant d’aquesta pressió, Xabi Alonso planeja alinear el seu millor equip disponible
Tanmateix, una baixa significativa ha trastocat els plans del tècnic espanyol: Eduardo Camavinga. El migcampista francès va patir un esquinç al turmell dret durant un entrenament i estarà fora d’acció aproximadament deu dies, fet que el descarta per a l’inici de LaLiga. Aquesta lesió se suma a una sèrie de problemes físics que ha arrossegat Camavinga en la darrera temporada, generant preocupació al club
Aurélien Tchouaméni: el substitut natural
Amb Camavinga fora, Aurélien Tchouaméni es perfila com l’opció més lògica per ocupar el lloc al mig del camp. El centrecampista francès ha demostrat la seva versatilitat i qualitat en temporades anteriors, sent capaç de jugar tant de pivot defensiu com d’interior. La seva capacitat per recuperar pilotes i distribuir el joc el converteix en un candidat ideal per acompanyar Fede Valverde al centre del camp
Tchouaméni ha estat un jugador clau per a Xabi Alonso, que l’ha utilitzat en diverses posicions segons les necessitats tàctiques de l’equip. La seva adaptació a diferents rols i la seva experiència en competicions d’alt nivell fan que la seva inclusió a l’onze titular sigui una decisió natural
Thiago Pitarch: l’aposta de la cantera
D’altra banda, Thiago Pitarch, jugador de la cantera del Real Madrid, ha impressionat durant la pretemporada amb la seva energia, intensitat i visió de joc. Tot i la seva joventut, ha mostrat una maduresa tàctica que ha cridat l’atenció de Xabi Alonso. La seva capacitat per recuperar pilotes i el seu dinamisme al mig del camp el converteixen en una alternativa viable per al partit contra Osasuna
Pitarch, de 18 anys, ha estat una de les sensacions de la pretemporada, participant activament als amistosos i entrenaments amb el primer equip. El seu rendiment ha estat tan destacat que el club està considerant oferir-li una renovació de contracte per assegurar el seu futur al club
Amb Camavinga fora de combat, Xabi Alonso s’enfronta a una decisió per al debut a la lliga: optar per l’experiència i solidesa de Tchouaméni o arriscar amb la joventut de Pitarch. Ambdues opcions tenen els seus mèrits, i l’elecció dependrà de l’estratègia que el tècnic consideri més adequada per enfrontar Osasuna
Més notícies: