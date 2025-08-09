Ronald Araújo avisa Andreas Christensen: 'Hi ha un nou central'
Canvi de rol i nova competència per a l’eix de la defensa culer
Fins fa res, el Barça podia presumir de tenir una de les millors línies defensives del futbol europeu. Pau Cubarsí és el líder de la defensa, mentre que Iñigo Martínez feia de company seu a l’eix de la defensa. Tanmateix, ara el central basc ha marxat a l’Aràbia Saudita, deixant un buit a l’equip titular per a un nou central.
A la banqueta esperen la seva oportunitat jugadors com Ronald Araújo o Andreas Christensen, tots dos de gran talla internacional. La temporada passada, Iñigo Martínez es va consolidar com a central titular al costat de Cubarsí per necessitats de guió. Christensen i Araújo, tots dos lesionats de llarga durada, van facilitar les coses a l’experimentat central basc.
L’aposta de Hansi Flick va funcionar a la perfecció, i un cop tant el danès com el central uruguaià es van recuperar de les respectives lesions, van continuar esperant la seva oportunitat. En aquesta nova temporada les coses canvien: sense Iñigo, Flick necessita comptar amb Ronald Araújo i Andreas Christensen. I, de manera inesperada, el tècnic alemany també ha donat entrada a la rotació de centrals a Gerard Martín.
Gerard Martín, canvi de rol, de lateral a central
Després de diversos rumors que situaven Gerard Martín fora del club, la seva continuïtat està assegurada després de la gira asiàtica realitzada. Hansi Flick confia en la solidesa del defensa, i per això el seu rol canviarà de cara a la nova temporada. Després de la irrupció de Jofre Torrents i la sortida d’Iñigo Martínez, Gerard Martín serà reconvertit a central.
Un canvi de rol que ha sorprès, però que li ha funcionat a Flick quan l’ha posat en pràctica a la gira asiàtica. Una decisió que dona tranquil·litat al tècnic en cas que Pau Cubarsí, Ronald Araújo o Andreas Christensen no estiguin disponibles. Flick confia en Gerard, que ha demostrat bona sortida de pilota, capacitat per anticipar-se, solidesa defensiva i personalitat.
Jofre Torrents també en surt beneficiat
Amb Gerard Martín com a central, Jofre Torrents puja a suplent de Balde. Gerard coneix perfectament els automatismes de l’equip, és estimat al vestidor i té una actitud exemplar. Així s’ha convertit en el nou comodí de Hansi Flick.
Amb la sortida d’Iñigo Martínez, Gerard Martín passa a ser un recanvi de garanties a l’eix central. Gràcies a la feina, paciència i bon fer de l’ex del Cornellà, Gerard s’ha guanyat a pols un lloc a la plantilla. S’ha convertit en un jugador polivalent, demostrant que pot jugar en ambdues posicions, qualitat molt valorada per Flick.
