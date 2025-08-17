Gran notícia! Anunci oficial de la UEFA a Joan Laporta: 'La Champions al Camp Nou...'
L'organisme màxim del futbol europeu ha estat molt clar amb Laporta a l'hora de valorar la situació del Camp Nou
El Camp Nou viu una transformació històrica des de fa diversos anys. Joan Laporta va ordenar unes obres de gran envergadura amb l’objectiu de construir un estadi modern i a l’alçada dels millors del món. El president del FC Barcelona és conscient que aquesta infraestructura serà clau per reforçar l’economia del club en el futur.
La magnitud del projecte implica que cada dia de retard suposi un cost important. Per això, Joan Laporta ha mostrat en diverses ocasions el seu desig de tornar com més aviat millor al Camp Nou. Primer va anunciar que seria a finals de 2024, després a mitjans de 2025, i més tard va assegurar que el Trofeu Joan Gamper seria el moment de la reobertura.
Finalment, cap d’aquests terminis s’ha complert. I la situació s’ha tornat encara més complexa després de l’últim comunicat que Joan Laporta ha rebut de la UEFA. L’organisme europeu l’ha informat que el nou Camp Nou no reuneix les condicions mínimes per acollir un partit de la Champions League.
Anunci oficial de la UEFA a Joan Laporta: El Camp Nou no està llest per a la Champions per 3 motius
La decisió de la UEFA es basa en diversos punts que el club no podrà resoldre abans del 21 d’agost. Aquesta data és clau perquè es decidiran els estadis on es disputarà la fase de grups de la competició. El temps juga en contra de Joan Laporta, ja que les exigències són clares i tenen difícil solució.
L’organisme exigeix que la llotja presidencial estigui completament coberta. També es requereix que totes les zones VIP disposin de protecció davant les inclemències del temps. A més, la UEFA no vol que es disputin partits de Champions en estadis que continuïn en obres per motius de seguretat.
Actualment, el nou Camp Nou incompleix almenys tres normes bàsiques del reglament europeu. La complexitat de les reformes pendents fa molt difícil que el Barça pugui rebre l’aprovació a curt termini. Aquesta situació suposa un cop important per als plans esportius i econòmics de Joan Laporta.
La UEFA torna a visitar el Camp Nou el 21 d’agost
Joan Laporta haurà de redoblar esforços per intentar accelerar les modificacions. Tanmateix, els terminis administratius i les llicències necessàries compliquen qualsevol intent de reobertura immediata. L’afició culer, que somiava amb tornar al seu estadi en les grans nits europees, haurà d’armar-se de paciència.
Tots els indicis apunten que l’equip de Hansi Flick haurà de disputar els seus partits de Champions en un estadi alternatiu durant aquesta temporada. Montjuïc seguiria sent l’opció més probable mentre durin les reformes. La incògnita ara és si el nou Camp Nou podrà estrenar-se amb un partit europeu abans que acabi el curs.
L’anunci de la UEFA és un avís clar per a Joan Laporta. La prioritat és complir totes les normes de seguretat i confort que exigeix la màxima competició continental. Fins aleshores, el retorn del Barça a casa seva a la Champions haurà d’esperar.
Més notícies: