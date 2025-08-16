Joan García ningunea a un central del Barça: 'Estoy más seguro con Pau Cubarsí y...'

Se acerca el comienzo oficial de la temporada 2025/26 y la ilusión en el Barça abunda como hacía muchos años que no ocurría. Tras un pasado curso muy enriquecedor y exitoso, con doblete incluido y una meritoria participación en la Champions, donde se quedaron en las semis, este año van a por todo. Para ello, era fundamental mantener la base de lo que funcionó el pasado curso y, además, añadir un poco más de pólvora a algunas demarcaciones.

Se ha reforzado la zona de ataque con la llegada de Rashford, se ha recuperado a Bernal y se ha encontrado a un arquero prometedor. Joan García fue el mejor guardameta de la pasada edición de LaLiga y el Barça, pese a todos los entresijos de su fichaje, tenían claro que necesitaban a alguien como él. Y así ha ocurrido.

Ahora bien, la única línea que podríamos considerar que se ha debilitado ha sido la defensa. La inesperada marcha de Iñigo Martínez a Arabia ha cambiado todos los planes de Flick, que ya tenía planeado repetir la pareja de centrales que tan bien rindió en la 2024/25. Y precisamente ahí, en el centro de la zaga, es donde reside el gran dilema del técnico teutón.

Joan García promete mucho, y pocas dudas hay en que va a cumplir con las expectativas que se han generado en torno a su figura. Eso sí, para un portero es fundamental poder contar con dos guardianes que protejan el arco de forma efectiva. Y para estas labores, según El Nacional, el ex del Espanyol tiene a sus dos secuaces favoritos.

Pau Cubarsí busca pareja

Que Cubarsí va a ser el jefe de la defensa es bastante evidente; se antoja complejo que alguien pueda moverle de la titularidad. La duda está en quién va a ser su pareja de baile. Las opciones son claras; las hemos ido viendo a lo largo de la pretemporada. Ronald Araújo o Andreas Christensen son los dos grandes candidatos, pero también podrían jugar Eric García o incluso Gerard Martín.

Pero si Joan García tuviera que elegir, sería Ronald Araújo el que recuperaría la titularidad y ocuparía el puesto que ha dejado vacante Iñigo. El de Sallent ve en el charrúa un defensor de garantías, experimentado y contundente en el corte. Aporta aquello en lo que Pau Cubarsí quizá flojea un poco más y entre ambos se pueden compenetrar a la perfección.

Ronald Araújo, el favorito para acompañar a Joan García

Cierto es que en el escrutinio de la grada, es Andreas Christensen el que debería ocupar ese puesto; siempre y cuando las lesiones le respeten, claro. Hay más dudas con Ronald Araújo por los fallos que ha ido teniendo en este último año. Lo que ocurrió frente al Inter en la Champions ha dejado huella y, para más inri, esta pretemporada, Ronald Araújo también ha tenido momentos de desconexión que han desembocado en gol encajado.

Sea como sea, el que tiene la última palabra es el entrenador, Hansi Flick. Gerard Martín y Eric García se postulan como recursos más puntuales en el centro de la zaga, pues donde mejor rinden es en el lateral. Así pues, la decisión final está entre Ronald Araújo y Christensen; el sábado conoceremos el veredicto.