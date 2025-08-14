Oficial, Pini Zahavi l’ofereix a Joan Laporta: 'Nou defensa, adeu Gerard Martín'
Pini Zahavi, representant de futbolistes israelià, s'ha vist les cares amb Joan Laporta i ho ha fet amb l'objectiu de treballar en un nou fitxatge per al Barça. Després de la sortida d'Iñigo Martínez, el Barça considera que ha d'estudiar el mercat de fitxatges amb l'objectiu de reforçar la defensa, que ha quedat una mica debilitada. De fet, fonts del Barça asseguren que la plantilla encara no està tancada i que s'estan estudiant vendes de jugadors com Gerard Martín per poder tancar algun altre nou fitxatge.
Flick compta amb Gerard Martín, però la veritat és que el jugador català ha despertat l'interès d'alguns equips de la Premier League i el Barça podria vendre'l. Amb els diners de la venda de Gerard Martín, el Barça podria intentar aconseguir el fitxatge d'un jugador que, gràcies a Zahavi, ja sap que té opcions de ser culer. Joan Laporta i Pini Zahavi es van veure les cares fa algunes hores a Barcelona: la trobada, caçada pel 'Diari SPORT', va durar unes dues hores i va servir per tractar diversos temes.
L'estreta relació entre Joan Laporta i Pini Zahavi va ser fonamental perquè Robert Lewandowski arribés al FC Barcelona. Tot i la complicada situació econòmica del club, es va aconseguir concretar el fitxatge del davanter polonès. Arran d'aquest moviment, la relació entre Joan Laporta i Pini Zahavi es va estrènyer encara més i, per tant, la confiança és total entre les parts implicades.
El Barça va rebre ofertes per Gerard Martín fa un mes i mig i ara ha tornat a reobrir la carpeta del lateral esquerrà. Jofre Torrents puja amb molta força i, si es dona la proposta de Pini Zahavi, Gerard Martín podria sortir per generar ingressos. S'estima que oferirien uns 15 milions d'euros pel carriler, que ajudaria molt el club a nivell econòmic amb la seva possible sortida.
El tema aquí és que Pini Zahavi vol col·locar un dels seus defenses centrals al Barça i així ho ha comunicat a Joan Laporta. Evidentment, per poder fer-se, Joan Laporta necessitarà comptar amb l''OK' de Flick, però tot sembla indicar que es podria donar en les pròximes hores i que Gerard Martín marxaria. Pini Zahavi ha ofert Luka Vušković al Barça: el defensa del Tottenham arribaria cedit al club culer amb una opció de compra no obligatòria.
El valor de mercat de Luka Vušković és d'uns 12 milions d'euros, quantitat que es podria afrontar amb la sortida d'un jugador com Gerard Martín. El Barça no té previst fitxar cap defensa central, però si Gerard Martín acaba sortint tot podria fer un gir de 180 graus. Pini Zahavi s'ha vist amb Joan Laporta per tractar altres temes, però ha aprofitat el viatge a Barcelona per transmetre que Luka Vušković voldria unir-se al Barça de Flick.
