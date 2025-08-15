Gran notícia: Florentino Pérez canvia el preu de Rodrygo: 'Pel PSG costa...'
El futur de l'atacant brasiler es preveu com el gran serial d'aquestes últimes setmanes de mercat
Xabi Alonso ha aterrat a la Castellana disposat a donar un tomb contundent a l'actualitat esportiva del Real Madrid. En els seus primers dies com a nou tècnic blanc ja va sol·licitar i va aconseguir reforçar diverses demarcacions que en el curs anterior havien connotat fragilitat. Amb tot, a pocs dies de l'inici de la Lliga, la del Real Madrid podria semblar ja una plantilla tancada.
Així doncs, amb el que té, l'entrenador ha començat a prendre les primeres decisions importants, tant pel que fa a tàctica i manera de joc, com també pel que fa a jugadors clau en els seus esquemes. És evident que si vol progressar no pot mantenir els mecanismes i el modus operandi d'Ancelotti en aquests últims anys. I a Xabi Alonso no li ha tremolat el pols.
Des dels seus primers partits al Mundial de Clubs va quedar clar que un dels grans damnificats aquesta temporada seria Rodrygo. El brasiler ja va tenir una davallada important la temporada passada, però Carletto va continuar confiant en ell insistentment. El nou míster no entén de favoritismes i ha identificat en Rodrygo un jugador prescindible. Hi ha altres futbolistes al vestidor que poden executar les seves tasques i, segons la seva opinió, fer-ho millor.
Rodrygo, minvat
Sense anar més lluny, en l'amistós de dimarts davant el Tirol, l'únic partit de pretemporada que ha disputat el Real Madrid, Rodrygo va ser suplent i només va jugar mitja hora. El seu lloc a l'onze el va ocupar Brahim Díaz, un dels futbolistes que sí podria fer un pas endavant amb l'arribada del tolosà. De fet, al Mundial de Clubs, Rodrygo només va ser titular en el primer partit. En la resta d'enfrontaments, Xabi Alonso va provar diversos esquemes i en cap d'ells apareixia el brasiler com a peça clau.
I la veritat és que, tot i que sí que anava tenint minuts, la participació de Rodrygo era més aviat testimonial; tampoc va mostrar indicis de millora. Amb tot, doncs, Rodrygo ha perdut jerarquia al Real Madrid i això ho han aprofitat molts clubs per contemplar el seu fitxatge. Tottenham, Arsenal o Bayern Munic han sorgit com a possibles destins per a Rodrygo durant l'estiu, però amb el pas dels dies el seu interès s'ha anat esvaint. També ha sonat el City, que, en principi, continua reflexionant sobre si ha de fer el pas d'obrir la cartera i anar a per ell.
En aquest sentit, aquesta mateixa setmana hem conegut a través de diversos periodistes propers a l'actualitat del Real Madrid, com Ramón Álvarez de Mon o Arancha Rodríguez, que Florentino accepta la sortida de Rodrygo sempre que l'oferta que arribi superi els 100 'quilos'. És condició sine qua non. Això sí, una altra cosa és si la proposta que arriba és del París Saint-Germain, un altre dels clubs que sembla estar plantejant-se el seu fitxatge.
Segons ha afirmat el portal Don Balón, per als parisencs està baixada la persiana de la negociació. O paguen els 1.000 milions de la seva clàusula de rescissió o 'adeu molt bones'. L'equip de Luis Enrique ha identificat Rodrygo com un bon relleu de Barcola, si aquest acaba marxant. Les reticències del passat, especialment en el cas Mbappé, han portat Florentino a ser així de taxatiu amb el PSG.
Rodrygo decideix
Amb tot, els primers partits de LaLiga abans del tancament de mercat seran claus per determinar el futur de Rodrygo al Real Madrid. Si el seu paper continua sent d'actor secundari, el més probable és que activi l'operació canvi d'aires i busqui nou destí. Vol sentir-se important i si no és al Real Madrid, serà en un altre lloc.
A Xabi Alonso no li molesta tenir Rodrygo a la plantilla com un més de l'atac. Però, això sí, si vol començar a ser important, ha de fer un pas endavant i recuperar la seva millor versió. Si no, ho té complicat.
Més notícies: