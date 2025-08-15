¡Bombazo! Florentino Pérez cambia el precio de Rodrygo: 'Para el PSG cuesta...'

Xabi Alonso ha aterrizado en la Castellana dispuesto a dar un vuelco tajante a la actualidad deportiva del Real Madrid. En sus primeros días como nuevo técnico blanco ya solicitó y consiguió reforzar varias demarcaciones que en el curso anterior habían connotado fragilidad. Con todo, a escasos días del arranque liguero, la del Real Madrid podría antojarse ya como una plantilla cerrada.

Así pues, con lo que tiene, el entrenador ha comenzado a tomar las primeras decisiones importantes, en cuanto a táctica y modo de juego, pero también en cuanto a jugadores clave en sus esquemas. Es evidente que si quiere progresar no puede mantener los mecanismos y el modus operandi de Ancelotti en estos últimos años. Y a Xabi Alonso no le ha temblado el pulso.

Desde sus primeros partidos en el Mundial de Clubes quedó claro que uno de los grandes damnificados esta temporada iba a ser Rodrygo. El brasileño ya tuvo un bajón importante la pasada campaña, pero Carletto siguió confiando en él insistentemente. El nuevo míster no entiende de favoritismos y ha identificado en Rodrygo un jugador prescindible. Hay otros futbolistas en el vestuario que pueden ejecutar sus labores y, según su opinión, hacerlo de mejor manera.

Rodrygo, mermado

Sin ir más lejos, en el amistoso del martes frente al Tirol, el único partido de pretemporada que ha disputado el Real Madrid, Rodrygo fue suplente y sólo jugó media hora. Su lugar en el once lo ocupó Brahim Díaz, uno de los futbolistas que sí podría dar un paso adelante con la llegada del tolosano. De hecho, en el Mundial de Clubes, Rodrygo sólo fue titular en el primer partido. En el resto de encuentros, Xabi Alonso probó diversos esquemas y en ninguno de ellos aparecía el brasileño como pieza clave.

Y lo cierto es que, aunque sí que iba teniendo minutos, la participación de Rodrygo era más bien testimonial; tampoco mostró atisbos de mejora. Con todo, pues, Rodrygo ha perdido jerarquía en el Real Madrid y esto lo han aprovechado muchos clubes para contemplar su fichaje. Tottenham, Arsenal o Bayern Múnich han surgido como posibles destinos para Rodrygo durante el verano, pero con el paso de los días su interés se ha ido desvaneciendo. También ha sonado el City, quien, en principio, sigue reflexionando sobre si debe dar el paso de abrir la chequera e ir a por él.

En este sentido, esta misma semana hemos conocido a través de varios periodistas cercanos a la actualidad del Real Madrid, como Ramón Álvarez de Mon o Arancha Rodríguez, que Florentino acepta la marcha de Rodrygo siempre y cuando la oferta que llegue supere los 100 'kilos'. Es condición sine qua non. Eso sí, otro gallo canta si la propuesta que llega es del París Saint-Germain, otro de los clubes que parece estar planteándose su fichaje.

Según ha aseverado el portal Don Balón, para los parisinos está bajada la persiana de la negociación. O pagan los 1.000 millones de su cláusula de rescisión o 'adiós muy buenas'. El equipo de Luis Enrique ha identificado a Rodrygo como un buen relevo de Barcola, si es que éste acaba marchándose. Las reticencias del pasado, especialmente en el caso Mbappé, han llevado a Florentino a ser así de taxativo con el PSG.

Rodrygo decide

Con todo, los primeros partidos de LaLiga antes del cierre de mercado serán claves para determinar el futuro de Rodrygo en el Real Madrid. Si su papel sigue siendo de actor secundario, lo más probable es que active la operación cambio de aires y busque nuevo destino. Quiere sentirse importante y si no es en el Real Madrid, será en otro lado.

A Xabi Alonso no le molesta tener a Rodrygo en la plantilla como uno más del ataque. Pero, eso sí, si quiere empezar a ser importante, tiene que dar un paso adelante y recuperar su mejor versión. Si no, lo tiene complicado.