Dos futbolistes somriuen davant les grades d’un estadi; un d’ells porta una samarreta blava i vermella i l’altre vesteix una samarreta morada amb l’escut del Barcelona i fa un gest de polze amunt.
Marcus Rashford fa un favor a Raphinha | Camara Europa Press, E-Noticies, @FCBarcelona
FUTBOL

Raphinha dona les gràcies a Marcus Rashford: 'L'has deixat sense lloc, adeu Barça'

Una acció inesperada entre Raphinha i Marcus Rashford canvia l’estratègia ofensiva del Barça per a aquesta temporada

per

Adrián Funes

El que fa unes setmanes semblava un duel per la titularitat s'ha convertit en una aliança estratègica. Raphinha i Marcus Rashford, que van arribar a veure's com a competidors directes per la banda esquerra del Barça, ara han trobat un punt d'equilibri. I ho han fet perquè, finalment, no hi haurà un tercer home per disputar-los minuts.

El gran objectiu de Hansi Flick a començaments d'estiu era reforçar la banda i donar descans a Raphinha. El brasiler va ser una peça clau la temporada passada, però el seu rendiment va caure en el tram final. Per això, Deco i Joan Laporta van activar una recerca de perfils que encaixessin en aquesta posició.

Un home de cabell curt i barba amb jaqueta groga apareix en primer pla mentre al fons es veu un futbolista amb l’uniforme del Barcelona en un estadi il·luminat al capvespre.

Raphinha continuarà sent el favorit de Flick | Camara Europa Press, E-Noticies

Marcus Rashford com a solució inesperada

Durant setmanes, Nico Williams va aparèixer com l'opció més sòlida. Tanmateix, les negociacions no van avançar i el club català va apostar per Marcus Rashford. L'anglès va arribar procedent del Manchester United, i s'ha adaptat ràpidament al vestidor i al sistema de Hansi Flick.

Rashford ha ofert des del primer dia versatilitat i sacrifici, cosa que li ha permès guanyar-se la confiança del tècnic. El seu nivell ha estat tal que ha tancat la porta a altres noms, inclòs el de Xavi Simons. L'ex de La Masia és una debilitat de Flick, però tot indica que firmarà amb el Chelsea, allunyant-se així del Barça.

Adéu a l'opció Xavi Simons

L'interès del Barça per Xavi Simons es desvaneix. Des del RB Leipzig s'havia obert la porta a negociar, però l'operació ja no és prioritària. El Chelsea és molt a prop d'incorporar-lo i el Barça no sent urgència per intervenir.

L'aliança entre Raphinha i Marcus Rashford ha reconfigurat l'estratègia ofensiva del Barça. El que va començar com una possible rivalitat ha acabat beneficiant tots dos i deixant clar que, en el futbol modern, la competència pot ser col·laboració.

Raphinha guanya tranquil·litat al Barça de Hansi Flick

L'arribada de Rashford suposa per a Raphinha un soci amb qui repartir-se els minuts sense por de perdre protagonisme. El brasiler sap que l'anglès pot cobrir-lo en partits d'alta exigència i permetre-li mantenir la frescor durant tota la temporada. Això elimina la necessitat de noves incorporacions per a aquesta zona.

Un jugador de futbol amb uniforme blau i vermell aixeca els braços al camp mentre altres jugadors estan al fons.

Raphinha continuarà sent titular | Camara Europa Press

En la pretemporada, Hansi Flick ha utilitzat Marcus Rashford tant a l'esquerra com en posicions més centrades. Raphinha, per la seva banda, ha respost amb actuacions sòlides, sabent que el seu lloc a l'onze no està amenaçat per un fitxatge d'última hora.

