Raphinha dona les gràcies a Marcus Rashford: 'L'has deixat sense lloc, adeu Barça'
Una acció inesperada entre Raphinha i Marcus Rashford canvia l’estratègia ofensiva del Barça per a aquesta temporada
El que fa unes setmanes semblava un duel per la titularitat s'ha convertit en una aliança estratègica. Raphinha i Marcus Rashford, que van arribar a veure's com a competidors directes per la banda esquerra del Barça, ara han trobat un punt d'equilibri. I ho han fet perquè, finalment, no hi haurà un tercer home per disputar-los minuts.
El gran objectiu de Hansi Flick a començaments d'estiu era reforçar la banda i donar descans a Raphinha. El brasiler va ser una peça clau la temporada passada, però el seu rendiment va caure en el tram final. Per això, Deco i Joan Laporta van activar una recerca de perfils que encaixessin en aquesta posició.
Marcus Rashford com a solució inesperada
Durant setmanes, Nico Williams va aparèixer com l'opció més sòlida. Tanmateix, les negociacions no van avançar i el club català va apostar per Marcus Rashford. L'anglès va arribar procedent del Manchester United, i s'ha adaptat ràpidament al vestidor i al sistema de Hansi Flick.
Rashford ha ofert des del primer dia versatilitat i sacrifici, cosa que li ha permès guanyar-se la confiança del tècnic. El seu nivell ha estat tal que ha tancat la porta a altres noms, inclòs el de Xavi Simons. L'ex de La Masia és una debilitat de Flick, però tot indica que firmarà amb el Chelsea, allunyant-se així del Barça.
Adéu a l'opció Xavi Simons
L'interès del Barça per Xavi Simons es desvaneix. Des del RB Leipzig s'havia obert la porta a negociar, però l'operació ja no és prioritària. El Chelsea és molt a prop d'incorporar-lo i el Barça no sent urgència per intervenir.
L'aliança entre Raphinha i Marcus Rashford ha reconfigurat l'estratègia ofensiva del Barça. El que va començar com una possible rivalitat ha acabat beneficiant tots dos i deixant clar que, en el futbol modern, la competència pot ser col·laboració.
Raphinha guanya tranquil·litat al Barça de Hansi Flick
L'arribada de Rashford suposa per a Raphinha un soci amb qui repartir-se els minuts sense por de perdre protagonisme. El brasiler sap que l'anglès pot cobrir-lo en partits d'alta exigència i permetre-li mantenir la frescor durant tota la temporada. Això elimina la necessitat de noves incorporacions per a aquesta zona.
En la pretemporada, Hansi Flick ha utilitzat Marcus Rashford tant a l'esquerra com en posicions més centrades. Raphinha, per la seva banda, ha respost amb actuacions sòlides, sabent que el seu lloc a l'onze no està amenaçat per un fitxatge d'última hora.
