El mercat de fitxatges ha entrat en la seva etapa decisiva i Florentino Pérez, president del Reial Madrid, està disposat a acabar d'estirar una mica més el xiclet. Xabi Alonso demana reforços en defensa tot i el fitxatge de Dean Huijsen i Florentino Pérez, que vol tornar a guanyar-ho tot, farà un esforç mitjançant la figura de Rodrygo. El davanter brasiler, valorat en uns 100 milions d'euros, no entra en els plans de Xabi Alonso i Florentino Pérez veuria amb bons ulls intercanviar-lo per una estrella mundial.

Florentino Pérez ja ha rebut la trucada d'un dels millors equips del món, que vol fitxar Rodrygo i que està disposat a tancar un intercanvi. El Reial Madrid s'ho està pensant, però podria acceptar en aquestes pròximes hores, sobretot perquè el crack que arribaria a la capital reforçaria considerablement la defensa.

La trucada a Florentino Pérez ha estat inesperada, sobretot perquè el president del Madrid no tenia gaires esperances de poder fitxar un defensa central que ara està a l'abast.

Florentino Pérez ha respost a la trucada d'un gran d'Europa i ho ha fet amb una resposta afirmativa. Si res no canvia de manera radical, el Reial Madrid es desprendrà de Rodrygo per deixar-li espai a un crack TOP mundial que juga en defensa.

Rodrygo segueix decidit a marxar del Reial Madrid, per la qual cosa la resposta de Florentino Pérez a la trucada de l'Arsenal ha estat positiva. Rodrygo serà nou jugador del club de Londres, mentre que el Madrid rebrà amb els braços oberts el que, per a molts, és un dels millors defenses centrals del món.

Xabi Alonso s'havia cansat de demanar l'arribada d'un defensa i, finalment, se n'ha sortit amb la seva. Florentino Pérez ha acceptat un intercanvi colossal amb l'Arsenal, segons avancen diversos mitjans de comunicació d'Anglaterra. Segons ha pogut contrastar 'Defensa Central', el Madrid hauria acceptat intercanviar Rodrygo per William Saliba, defensa central francès de l'Arsenal.

El Madrid feia setmanes que intentava fitxar Saliba, però l'Arsenal estava tancat en banda. Ara tot ha canviat, ja que l'Arsenal ha trucat a Florentino Pérez i el president del Madrid ha acceptat: Rodrygo per William Saliba, l'intercanvi ja està activat. El mercat de fitxatges del Reial Madrid està sent excel·lent, però Florentino Pérez s'ha proposat millorar-lo: intercanvi amb l'Arsenal ja en marxa, adeu Rodrygo i benvingut William Saliba.