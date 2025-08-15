Pau Cubarsí ho demana si us plau a Flick: «Contra el Mallorca vull al meu costat a...»
Cubarsí ja decideix en defensa i li demana un soci clar a Flick per al partit contra el Mallorca
Demà comença LaLiga per al Barça amb la seva visita al Mallorca a Son Moix. Hansi Flick té clar que ha d'alinear els seus millors homes sense excepció per sumar els primers tres punts de la temporada. L'entrenador alemany sap que els balears tenen molt talent ofensiu, així que caldrà una defensa seriosa per aconseguir la victòria.
Hansi Flick ha de decidir qui acompanyarà Pau Cubarsí al centre de la defensa. Després de la sortida d'Iñigo Martínez cap a l'Al-Nassr, Flick s'ha quedat sense l'acompanyant perfecte per al jove jugador del planter. Tot i això, té opcions fiables que s'adapten a diferents estils de joc.
Si Pau Cubarsí necessita al seu costat un perfil més físic, compta amb Ronald Araújo, que aporta potència i joc aeri. D'altra banda, Andreas Christensen ofereix més control i sortida neta de pilota. La clau és triar el company ideal per a cada context, i aquesta decisió recau en mans de Hansi Flick.
Del que no hi ha cap dubte és de la titularitat de Pau Cubarsí, que ha assumit un protagonisme substancial a la defensa. Amb només 18 anys porta el dorsal '5', llegat de Puyol, i ho fa amb una maduresa notable. Heretar aquest número inspira responsabilitat i lideratge al vestidor.
La decisió de Pau Cubarsí per al Mallorca-Barça
Pau Cubarsí ha mantingut diverses converses amb Hansi Flick en la prèvia del duel contra el Mallorca. I ho ha fet per analitzar el rival i expressar el seu desig de comptar amb Ronald Araújo com a company. Sap que Muriqui, davanter del Mallorca, domina el joc d'esquena i el joc aeri, per la qual cosa necessita un soci físic que també pugui gestionar aquests desafiaments.
Així, llevat de sorpresa d'última hora, Ronald Araújo serà el titular al costat de Pau Cubarsí a Son Moix. Christensen, per la seva banda, haurà d'esperar el seu torn des de la banqueta per aportar control si les circumstàncies ho exigeixen. Aquesta decisió està motivada per la presència de Muriqui a la línia ofensiva del Mallorca.
Ronald Araújo, de descartat a titular
Els darrers mesos han estat realment moguts per a Ronald Araújo. En poc temps ha passat de no comptar per a Hansi Flick a convertir-se en el titular de l'equip. La sortida d'Iñigo Martínez i les característiques del Mallorca han provocat aquesta situació.
Ara, veient el seu nou rol a la plantilla, Ronald Araújo té clar que val la pena seguir al Barça. Al gener no ho tenia tan clar, però ara tot ha canviat. Sap que si ho fa bé contra el Mallorca pot mantenir el lloc de titular durant tota la temporada.
