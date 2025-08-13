Un central i 30 milions per Rodrygo! La gran oferta que estudia el Reial Madrid
El brasiler, que ahir va tornar a tenir minuts amb el Reial Madrid, podria sortir en els pròxims dies
El nom propi de l'estiu al Real Madrid és el de Rodrygo. L'extrem brasiler ve de completar la seva pitjor temporada des que vesteix la samarreta blanca. El seu rendiment ha caigut en picat i Xabi Alonso no compta gaire amb ell, tot i que ahir, davant el Tirol, va jugar uns pocs minuts i va marcar un bonic gol.
Les últimes informacions apunten que Florentino Pérez acceptarà la seva venda sempre que la quantitat oferta arribi als 100 milions d'euros. La xifra està fixada i el president no té intenció de rebaixar-la. En aquest sentit, Rodrygo té clar que la seva continuïtat penja d'un fil.
Durant les últimes setmanes, diversos dels grans equips d'Europa s'han interessat per la seva situació. La llista de pretendents inclou Chelsea, Manchester City, Liverpool, Bayern de Munic, Arsenal, PSG i Tottenham.
Florentino Pérez canvia d'estratègia
Tot i l'interès, fins ara cap ha presentat una proposta que compleixi les expectatives del Real Madrid. Els 100 milions que exigeix Florentino Pérez semblen inabastables per a la majoria dels interessats. I per això Florentino ha pres mesures.
El president del Real Madrid ha obert la porta a un altre tipus d'operacions en no rebre una proposta contundent. En aquest sentit, no es descarta incloure Rodrygo en un intercanvi per algun jugador que agradi al Bernabéu. Una decisió que ja ha donat els seus fruits, ja que la primera proposta de bescanvi ja ha estat rebuda.
L'última ofensiva pel brasiler ha arribat des de Londres. El Tottenham, necessitat d'un referent ofensiu després de la marxa de Son a la MLS, s'ha mogut amb rapidesa. Daniel Levy ha assenyalat Rodrygo com el seu gran objectiu per cobrir la baixa del sud-coreà.
El club anglès ja ha posat la seva primera iniciativa sobre la taula: 30 milions d'euros i el traspàs de Cristian “Cuti” Romero. Un central de gran nivell valorat en 50 'quilos' que s'ha convertit en un dels grans desitjos de Florentino Pérez.
El Real Madrid respon al Tottenham
La proposta és interessant perquè cobreix dues necessitats. D'una banda, el Real Madrid ingressaria una xifra important i, de l'altra, reforçaria la defensa amb un defensa contrastat a la Premier League. Tanmateix, no deixa de ser una operació complexa.
Per ara, el més probable és que el Real Madrid posi la proposta en 'stand by'. La idea és esperar a veure si arriben ofertes més atractives en les properes setmanes. El mercat encara no ha acabat i Rodrygo Goes continua sent un nom calent.
Mentrestant, el brasiler continua entrenant a les ordres de Xabi Alonso. Sap que el seu futur està a l'aire i que qualsevol moviment pot canviar el seu destí. El desenllaç podria arribar en qualsevol moment abans del tancament del mercat.
