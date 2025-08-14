Ni Antonio Rüdiger ni David Alaba, és el nou Sergio Ramos: Dean Huijsen rep ajuda
Huijsen, el nou líder de l'eix de la defensa del Reial Madrid, tindrà un nou soci
Sergio Ramos és història viva del Real Madrid. El central de Camas va vestir la samarreta blanca durant setze temporades i va aixecar tots els títols possibles. El seu gol al minut 93 de la final de Lisboa serà etern per a l'afició
Sergio Ramos no només era un defensa, també un capità que apareixia en els moments clau: al Bernabéu encara recorden el seu lideratge. Des de la seva sortida, el club no ha trobat un central amb la seva mateixa jerarquia. La defensa ha passat per diverses combinacions, però cap ha assolit aquell nivell
La necessitat d'un nou líder defensiu és evident. En els últims anys,Florentino Pérez ha invertit en jugadors com Antonio Rüdiger o David Alaba, però la figura d'un central amb el caràcter de Sergio Ramos continua sense aparèixer. Tot i això, ara pot ser que això estigui a punt de canviar
Dean Huijsen és la gran aposta, però no ho pot fer tot sol
De cara a la nova temporada, el Real Madrid ha mogut fitxa. Dean Huijsen ha arribat per ser el pilar de la defensa en els grans partits. La seva joventut i qualitat el situen com una aposta de present i futur, i Xabi Alonso compta amb ell com a peça intocable.
Al seu costat, la competència serà ferotge amb Antonio Rüdiger, David Alaba, Éder Militao i Raúl Asencio lluitant per ser el seu soci a l'eix de la defensa. Tots tenen experiència, però cap convenç del tot. El tècnic vol garanties i estabilitat defensiva
En aquest context, la mirada es dirigeix cap a la cantera. El Real Madrid sap que a Valdebebas pot trobar el nou Sergio Ramos. En aquest sentit, entra en escena Joan Martínez, el central del Castilla que ha despertat una enorme expectació
Joan Martínez, el nou Sergio Ramos, acompanyarà Dean Huijsen
Joan Martínez comparteix amb Sergio Ramos un físic imponent, velocitat i un gran sentit de l'anticipació. A més, posseeix caràcter i lideratge dins del camp, quelcom que recorda inevitablement a l'etern ‘4’. Sense dubte, és el soci ideal per a Dean Huijsen.
El curs passat, quan Carlo Ancelotti el va cridar per jugar amb el primer equip, Joan Martínez va patir una greu lesió que va frenar la seva progressió. Ara ja està recuperat i ha completat la pretemporada amb el Castilla. El seu objectiu és guanyar-se la confiança de Xabi Alonso
El nou entrenador blanc el segueix molt de prop. Sap que té en Joan Martínez un projecte de central d'elit. Tan aviat com estigui al 100% li donarà l'oportunitat de debutar oficialment al costat de Dean Huijsen.
L'arribada de Joan Martínez al vestidor canviaria el panorama. Antonio Rüdiger i David Alaba hauran d'assumir un rol diferent. L'hereu de Sergio Ramos s'obrirà pas amb rapidesa si compleix amb el que promet
Més notícies: