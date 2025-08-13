Màxima il·lusió, Tomás Roncero deixa anar la bomba: 'Està pensant a fitxar pel Madrid'
El periodista esportiu sap de primera mà que el millor pivot del món no descarta fitxar pel Madrid
Tot i que el mercat de fitxatges sembla tancat per al Real Madrid, Tomás Roncero ha trencat el seu silenci per posar-ho tot potes enlaire. El reputat periodista, fidel al seu estil directe, ha parlat sense embuts sobre el que necessita l'equip de Xabi Alonso en aquests moments.
Per a Tomás Roncero, l'arribada d'un nou migcampista no és negociable. I, en aquest sentit, acaba de confirmar una informació important sobre el nom que més il·lusiona el madridisme. Tot i que Florentino Pérez considera que amb Ceballos, Camavinga i Tchouaméni n'hi ha prou, l'afició no ho veu així.
Els seguidors del Real Madrid són conscients de la necessitat de fitxar un organitzador de primer nivell que assumeixi el rol de Kroos. Un jugador que sigui el motor d'un equip que aspira a guanyar-ho tot. I Tomás Roncero ha deixat caure que el millor del món en aquesta posició s'ho està pensant.
Tomás Roncero parla alt i clar
En aquest sentit, noms com Barella o Vitinha han estat protagonistes de portades i rumors. Tanmateix, Tomás Roncero ha anat més enllà, assenyalant Rodri com una opció real per al Madrid.
"Rodri és internacional amb Espanya. Un migcentre altament qualificat i un director d'orquestra que completaria la simfonia blanca, a la qual li falta just aquest violí perquè soni a la perfecció", ha dit.
Tomás Roncero admet que fitxar Rodri és complicat, però assegura que és possible. "Només el fet que Rodri s'ho està pensant m'obre alguna esperança. Sabem que treure als xeics una estrella és gairebé impossible, però el Madrid pot amb tot", ha sentenciat.
El seu optimisme es basa en el fet que Rodri encara no ha renovat amb el Manchester City. Segons Tomás Roncero, l'últim guanyador de la Pilota d'Or s'ho està pensant per l'interès del Real Madrid.
Rodri, el millor del món, tampoc tanca la porta del Real Madrid
Més enllà de les paraules de Tomás Roncero, les declaracions de Rodri després de la passada Eurocopa van encendre l'esperança blanca. En concret, va afirmar que "quan et truca el Real Madrid, el millor club de la història, és un honor i cal prestar atenció" Un gest que, per a molts, obre una petita porta a un possible fitxatge en el futur.
Tomás Roncero insisteix que aquest estiu podria ser el moment clau. Si Rodri decideix no renovar i mostra interès per canviar d'aires, el Real Madrid tindria una oportunitat única. I, segons el periodista, Florentino Pérez no hauria de deixar-la escapar sota cap concepte.
Està clar que, com diu Tomás Roncero, tot pot passar. El club blanc pot no tenir previst gastar més aquest estiu, però si el migcentre espanyol mostra disposició, la història podria donar un gir inesperat. El temps dirà si aquest somni es converteix en realitat o es queda en una il·lusió més d'estiu
Més notícies: