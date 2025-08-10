Fermín López posa en alerta el FC Barcelona: 'Aquesta és la data límit, jugo o me'n vaig'
Fermín López ho té clar, esperarà uns mesos i si no juga..
El nom de Fermín López està generant un gran debat en les darreres setmanes arran dels rumors que el situaven fora del Barça. L’afició culer es mostra dividida: una gran majoria considera que hauria de ser intocable, mentre que d’altres opinen tot el contrari. Per la seva banda, el club sembla que no descarta la seva sortida, sempre que arribi una oferta d’altura.
Actualment, el mitjapunta andalús té un valor de mercat de 50 milions, però el Barça no es conformaria amb aquesta xifra. Fermín és molt valorat pel staff tècnic, i si acaba sortint, el Barça no escoltaria ofertes per sota dels 70M. Malgrat les informacions i rumors de tota mena, el desig de Fermín sempre ha estat triomfar al Camp Nou.
L’esportista andalús ha demostrat sobradament, en cada oportunitat que ha tingut minuts, que està plenament capacitat per ser titular. Tot i que Fermín ha rebutjat escoltar ofertes, també és coneixedor de la gran competència en la seva demarcació. El seu futur de blaugrana quedarà determinat pel que passi en els primers mesos de competició.
Fermín vol quedar-se, però...
L’esportista ha estat meridianament clar amb el cos tècnic de Hansi Flick, segons informa el Nacional: esperarà fins al gener i, a partir d’aquesta data, decidirà. Si no acaba jugant, no li tremolarà el pols; és jove i té clar que necessita jugar per progressar. Sap perfectament que no li faltaran ofertes interessants on poder triar.
Fermín està a l’expectativa del que passi en el primer tram de temporada, el seu futur es juga en els pròxims mesos. Si no acaba tenint el protagonisme que espera tenir, Fermín començarà a escoltar ofertes. El mitjapunta es posa com a data límit el pròxim gener, que és quan s’obrirà el mercat hivernal de fitxatges.
Gran competència a la medul·lar
Hansi Flick té a la medul·lar de l’equip un problema difícil de gestionar, atesa la gran qualitat de tots els seus integrants. Aquesta enorme competència té el seu costat negatiu, ja que alguns dels seus integrants no tenen els minuts que desitjarien. No tots queden satisfets amb les decisions de l’entrenador i sorgeixen els problemes.
Amb Pedri i Gavi com a referents, l’arribada de Dani Olmo i l’aposta ferma per De Jong, Flick té moltes opcions a la seva disposició. La irrupció de joves talents de La Masia com Casadó o Marc Bernal acaben de complicar el tema. En conseqüència, tot és possible: la situació incerta de Fermín podria provocar una sortida indesitjada en el pròxim mercat hivernal.
