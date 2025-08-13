Pep Guardiola ven Savinho i truca al Reial Madrid: 'Per 100 M€ m'enduc...'
El tècnic del Manchester City ho té molt clar: truca al Madrid per refer la seva plantilla amb nous talents
Pep Guardiola pot convertir-se en l'aliat més inesperat del Real Madrid en els últims temps. L'entrenador català està immers en una profunda reestructuració de la plantilla del Manchester City. Després del que va passar l'any passat, vol fer un canvi radical i el club blanc apunta a ser el seu objectiu número u.
Pep Guardiola es posa ferm
Pep Guardiola no està tenint pietat aquest estiu. Fa unes setmanes va donar llum verda a la sortida de Kevin De Bruyne, un dels grans ídols del club durant l'última dècada. I també ha donat sortida a Jack Grealish, el fitxatge més car de la història del Manchester City: l'extrem marxa a l'Everton, tancant així el seu pas per l'Etihad
El següent a abandonar l'equip podria ser Savinho. El brasiler, fitxat l'any passat del Girona, no ha acabat d'explotar al Manchester City i Pep Guardiola ha decidit no frenar la seva sortida al Tottenham. Amb els diners que deixi el seu traspàs, ja té en ment el reforç que vol per al seu atac: juga al Real Madrid
Rodrygo, a la mira de Pep Guardiola
Sense Grealish ni Savinho, el Manchester City necessita un nou extrem de primer nivell. L'escollit per Pep Guardiola és Rodrygo Goes, actual jugador del Real Madrid. En les últimes hores, aquesta possible operació s'ha convertit en un dels temes més comentats a Anglaterra i Espanya
Rodrygo ja va mostrar en el passat la seva admiració pel Manchester City, cosa que ara podria materialitzar-se. Per a Pep Guardiola, l'‘11’ del Real Madrid encaixa a la perfecció en el seu sistema. És ràpid, desequilibrant i pot adaptar-se a diverses posicions ofensives
Tanmateix, no serà una negociació senzilla. Florentino Pérez demana 100 milions d'euros per deixar-lo sortir
Una operació que pot accelerar-se gràcies a Savinho
La xifra sol·licitada pel Real Madrid no sembla un problema per al Manchester City. El club anglès disposa de liquiditat gràcies a les vendes d'aquest estiu. Si Savinho marxa definitivament, l'operació per Rodrygo podria accelerar-se en els pròxims dies.
Pep Guardiola no vol que se li escapi el brasiler i està disposat a anar a per totes. Per això, ha deixat clar a la directiva del Manchester City que, si fos per ell, per 100 milions d'euros se l'enduria.
Per la seva banda, el Real Madrid no tanca la porta a la sortida de Rodrygo sempre que es compleixin les condicions econòmiques exposades per Florentino. Xabi Alonso compta amb Rodrygo, però sap que no és imprescindible. Al Bernabéu són conscients que la seva milionària venda permetria reforçar altres posicions clau
