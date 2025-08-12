Confirmado, doble cambio de última hora en el Mallorca-Barça: 'Ronald Araújo y...'

Este fin de semana empieza de nuevo LaLiga, que llega tras varias semanas de espera en las que se han producido numerosos movimientos en el mercado de fichajes. En su estreno, el Barça se medirá al Mallorca en un encuentro que promete ser vibrante desde el primer momento. Uno de los grandes alicientes será ver si Pablo Torre dispondrá de minutos para enfrentarse a su ex equipo.

Ahora bien, más allá de este detalle, a pocos días del partido, Hansi Flick todavía tiene decisiones importantes por tomar. El técnico alemán, tras lo visto en pretemporada, tenía una idea bastante clara de cómo afrontaría el partido contra el Mallorca. Sin embargo, tras la salida inesperada de Iñigo Martínez y lo visto en el Gamper, Flick prepara dos cambios importantes.

Máxima expectación para el Mallorca-Barça

Ya no queda ni una sola entrada para el debut del Barça, que se producirá en Son Moix este fin de semana. El aforo total del feudo balear es de 26.000 asientos y los abonados llenarán las gradas. Con más de 23.000 socios, solo se han puesto a la venta unas 3.000 entradas que se han vendido en pocos días.

El partido arrancará a las 19.30 h de este próximo sábado 16 agosto y el Barça necesita la victoria para empezar con buen pie. Eso sí, el club catalán tendrá que darse prisa si quiere llegar en las mejores condiciones, ya que solo quedan 4 días para inscribir a los nuevos fichajes. Hansi Flick no quiere sustos.

Confirmado, doble cambio de última hora en el Mallorca-Barça

Para vencer al Mallorca, Hansi Flick realizará dos modificaciones importantes respecto al once inicial de la temporada pasada. El primero es obligado y viene dado por la inesperada salida de Iñigo Martínez. El otro es una apuesta personal del técnico alemán para el primer partido de LaLiga.

En el centro de la zaga, Ronald Araújoformará pareja con Pau Cubarsí. El charrúa ha ganado enteros para ser titular por delante de Christensen y Eric García, las otras dos opciones que maneja Hansi Flick. Su contundencia puede ser clave para frenar a Vedat Muriqi, la gran amenaza del Mallorca.

Por otro lado, el segundo cambio que realizará Hansi Flick afecta directamente al centro del campo. Y es que, tras lo visto en el Gamper, Fermín Lópezmerece ser titular. Con Dani Olmo lesionado y Gavi esperando su turno, el doblete de Fermín contra el Como evidencia que está en estado de gracia.

En consecuencia, el once que tiene más posibilidades de saltar al césped de Son Moix es el siguiente. Joan García; Koundé, Cubarsí, Ronald Araújo y Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Lamine y Ferran Torres. Hansi Flick va con todo para conseguir los primeros tres puntos de la temporada.