Té els dies comptats, Hansi Flick ha donat l'ordre: nou fitxatge, més competència

No hi ha cap dubte que el gran fitxatge del FC Barcelona aquesta temporada ha estat Hansi Flick. El tècnic alemany va aterrar a la Ciutat Comtal amb l'objectiu de fer renéixer el club català de les seves cendres. Després d'unes temporades aciagues, especialment a Europa, Flick tenia el repte de tornar a portar el Barça al més alt del futbol europeu.

Després de l'acomiadament de Xavi, Hansi Flick es va fer càrrec de la nau culé i va començar a prendre decisions. Va introduir els seus mètodes de treball exigents i novedosos, i en qüestió de setmanes van començar a donar els seus fruits. Actualment, el Barça marxa líder a LaLiga i segueix viu tant a Copa del Rei com a Champions.

A nivell esportiu, Hansi Flick va apostar pel talent de La Masia entregant les claus de l'eix defensiu a Pau Cubarsí. A la davantera li va cedir el protagonisme a Lamine Yamal, mentre que a la medul·lar va fer el mateix amb Casadó. Els joves, lluny de defraudar, li han retornat la seva confiança amb grans actuacions, però Flick haurà de prendre decisions doloroses.

Hansi Flick pren una difícil decisió amb Casadó

Casadó s'ha convertit en un jugador clau per a la línia medul·lar juntament amb Pedri. Davant la greu lesió del seu company Marc Bernal, el jove migcampista català va agafar el testimoni que li va entregar Hansi Flick amb determinació. Les seves grans actuacions li van servir per fer-se amb el lloc de titular durant el primer tram de la temporada.

No obstant això, la reincorporació de Frenkie de Jong després de la seva lesió ha minvat el protagonisme de Casadó. El neerlandès ha anat entrant paulatinament en l'onze de Hansi Flick i les seves bones actuacions li han valgut per assentar-se. El '21' viu el seu millor moment com a culé.

Davant tal escenari, Casadó tem el pitjor. No vol tornar a la banqueta, però és evident que Hansi Flick confia molt més en Frenkie de Jong. I, per si no fos prou, de cara a la pròxima temporada tindrà encara més competència.

Hansi Flick podrà comptar amb un nou pivot molt aviat

Marc Bernal va ser una de les grans sorpreses de l'inici de lliga del Barça: el jove canterà va ser titular indiscutible amb Hansi Flick. No obstant això, lamentablement va caure lesionat de gravetat i porta diversos mesos en el dic sec. El de Berga s'està recuperant molt positivament i s'espera que estigui a punt per al començament de la pròxima temporada, la qual cosa complica encara més les opcions de Casadó.

Marc Bernal té tota la confiança de Hansi Flick, que veu en el de La Masia el substitut natural de Sergio Busquets. La seva tornada pot complicar més les coses a un Casadó qui podria haver de buscar el seu futur fora del Barça per tenir els minuts necessaris. S'acosta un mercat estival apassionant on es preveuen molts moviments en el conjunt culé.