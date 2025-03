Confirmat, intercanvi tancat: Andreas Christensen s'acomiada del Barça

La situació d'Andreas Christensen és crítica. L'internacional danès només ha pogut disputar 26 minuts aquest curs, precisament en el primer partit de LaLiga a Mestalla contra el València. A partir d'aquí, tot han estat problemes físics, lesions i recaigudes.

Actualment, Christensen es troba en la recta final de la seva recuperació i està previst que es reincorpori al grup en uns dies. És molt probable que els serveis mèdics del Barça li acabin donant l'alta a finals de març, encara que la prudència és màxima. Les últimes molèsties sofertes pel central obliguen a extremar les precaucions.

Encara que la seva presència serà una bona notícia per a Hansi Flick, el futur immediat del danès està més fora que dins del Barça. I per activar la seva venda, el club vol que jugui alguns minuts abans que acabi la present temporada. L'objectiu és demostrar que Andreas Christensen està en plena forma per facilitar la seva sortida en el pròxim mercat de fitxatges.

Andreas Christensen, moneda de canvi del Barça per a un fitxatge TOP

Andreas Christensen finalitza el seu contracte al juny de 2026 i el Barça farà el possible per traspassar-lo o utilitzar-lo com a moneda de canvi aquest estiu. Deco i Laporta volen evitar que surti com a agent lliure la pròxima temporada per treure cert rèdit econòmic aquest estiu. La gran competència existent a la defensa barcelonista així com al mig del camp de l'equip, fan que Christensen no tingui lloc a la plantilla.

Davant tal escenari, el Barça ha traçat un pla mestre per treure el màxim profit d'Andreas Christensen. El club català somia amb un fitxatge de 120 milions del Newcastle i Christensen podria tenir la clau de l'operació. Això sí, no serà gens fàcil arribar a un acord.

Andreas Christensen se'n va al Newcastle perquè vingui Alexander Isak

El Newcastle fa temps que va darrere d'Andreas Christensen, mentre que el Barça té com a objectiu n°1 a Alexander Isak. Davant tal escenari, no seria estrany que el FC Barcelona vulgui utilitzar Christensen com a moneda de canvi per fitxar Isak. La seva inclusió en un possible intercanvi facilitaria l'arribada del davanter suec, abaratint el seu fitxatge.

La gran temporada que està realitzant Alexander Isak a la Premier League l'han consolidat com el tercer millor golejador del campionat. Només Mohamed Salah i Erling Haaland estan per davant del suec a molt poca distància en nombre de gols. Isak és vist com el perfil de davanter desitjat per reforçar la línia atacant blaugrana.

Davanter hàbil que pot caure en banda, amb gran olfacte golejador, imponent joc aeri, polivalència i mobilitat inusual el converteixen en un atacant molt complet. El Newcastle li ha posat preu, si hi ha algun club que el vulgui fitxar haurà d'abonar 120 milions. En aquest sentit, la idea és incloure Christensen en l'operació perquè el fitxatge del suec sigui una realitat i abaratir el seu cost.