El Barça reacciona al fitxatge de Zubimendi i el Real Madrid: 'Nosaltres tindrem a...'

El Barça es troba en ple procés de reforçar la seva plantilla i la zona medul·lar està sent objecte de debat. Encara que és una de les posicions més poblades i amb més talent dins de l'equip, la posició de pivot defensiu continua generant dubtes. La necessitat de trobar un jugador que pugui exercir aquest rol de manera sòlida i constant és urgent per al Barça.

El pivot defensiu continua sent motiu de preocupació

Frenkie de Jong, un dels pilars del centre del camp culer, encara no ha renovat el seu contracte amb el club. Encara que el seu nivell ha millorat considerablement, el seu futur al Barça continua a l'aire. La seva capacitat per adaptar-se a la posició de pivot fa que la seva presència sigui clau per a Flick, però encara no se sap si es quedarà o si buscarà nous horitzons.

D'altra banda, Casadó, jove promesa del club, ha mostrat destells de gran qualitat. No obstant això, no ha aconseguit assolir l'excel·lència que s'exigeix en l'entorn culer i havia perdut la titularitat abans de caure lesionat. Per aquestes raons, la direcció esportiva del Barça s'ha llançat a la recerca d'un nou '5' per apuntalar aquesta posició.

Zubimendi i Kimmich fora de l'equació

Durant els últims mesos, el nom de Joshua Kimmich ha estat un dels més esmentats per reforçar la medul·lar del Barça. No obstant això, l'alemany ha renovat recentment amb el Bayern de Munic, esvaint les possibilitats de la seva arribada a la Ciutat Comtal. Al seu torn, un altre dels grans objectius, Zubimendi, sembla que ho té fet amb el Real Madrid.

Florentino està disposat a pagar la seva clàusula de rescissió valorada en 60 milions, cosa que indica que l'operació es concretarà un cop finalitzi la present temporada. Zubimendi serà jugador del Real Madrid. Una vegada més, el Barça es veu superat pel seu etern rival en el mercat de fitxatges, cosa que obliga la cúpula culer a reaccionar de manera immediata.

L'alternativa del Barça és Marc Bernal

Davant la impossibilitat de fitxar Zubimendi, el FC Barcelona ha dirigit la seva atenció cap a un altre nom que ha generat gran il·lusió entre els aficionats culers: Marc Bernal.

El jove migcampista, qui es recupera d'una greu lesió, és considerat una de les grans promeses del futbol espanyol. Marc Bernal ja va tenir minuts en els primers partits de la present temporada i va demostrar una categoria fora de tot dubte. El seu físic i els seus moviments, així com la seva comprensió del joc recorden inevitablement a Sergio Busquets.

Actualment, Marc Bernal està treballant intensament en la seva rehabilitació i s'espera que, per a la pròxima temporada, estigui a les ordres de Hansi Flick. Sens dubte, una magnífica solució del Barça davant el fitxatge de Zubimendi pel Real Madrid.