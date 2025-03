Oficial, sorpresa amb Lamine Yamal i la seva renovació: El nom de Messi ho canvia tot

Lamine Yamal s'ha convertit en un dels millors futbolistes del moment amb tan sols 17 anys d'edat. L'extrem ha explotat prematurament i l'Eurocopa el va acabar de situar al cim del futbol. De fet, l'estiu passat ja va rebre notícies de diversos conjunts que volien fer-se amb els seus serveis sí o sí.

Al Barça estan encantats amb la seva presència i no permetran la seva sortida sota cap concepte. Deixant l'era de Leo Messi enrere, Lamine Yamal és l'escollit per portar els catalans al més alt una altra vegada. Això sí, al Barça no volen repetir els errors comesos amb Messi i estan anant amb peus de plom.

Lamine Yamal i l'odiosa comparació amb Messi

Leo Messi és, sense cap dubte, el millor jugador de futbol de tota la història; no hi ha ningú igual que ell. Tot i així, com és normal, els aficionats culers han començat a comparar Lamine Yamal amb la seva llegenda. L'actual jugador del Barça va rebre una oferta de 200 milions a l'estiu i sembla que va ser del PSG.

Per sort per als culers, Lamine Yamal ha deixat clar en diverses ocasions que somia amb retirar-se al Barça. Leo Messi és tota una inspiració per a ell i se'ls ha comparat molt aquests últims mesos. De fet, les altes esferes són conscients del potencial del jove extrem i volen evitar que es repeteixi el mateix que va passar en la renovació de l'astre argentí.

En aquest sentit, fa algunes setmanes Lamine Yamal va afirmar per a CNN Sports Dubai el següent: "No sé quan se signarà el contracte, però serà aviat. El Barça és el club de la meva vida, espero renovar i quedar-me el major temps possible. Vull jugar a la Lliga i al Barça; vaig a renovar el meu contracte".

El que vol evitar el Barça amb Lamine Yamal

Jorge Mendes és el representant de Lamine Yamal i ha demanat una pujada considerable de sou per al seu noi. El Barça és conscient que ha de pagar-li més a la seva estrella, però ha d'haver-hi límits. S'acullen a l'exemple de Leo Messi, qui probablement va cobrar molt més del que les altes esferes haurien volgut.

Per no tornar a tenir problemes financers, Laporta, Deco i el seu seguici s'estan controlant molt. Encara que volen evitar que cobri tant com Leo Messi, el més probable és que cedeixin perquè Lamine Yamal renovi amb el Barça. Durant els pròxims mesos, especialment a partir que Lamine Yamal compleixi els 18 a l'estiu, sabrem més sobre el seu cas.