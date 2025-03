De San Siro al Camp Nou, Joan Laporta té un nou favorit: 'És millor que Marc Casadó'

Joan Laporta ha estat una figura clau per entendre la notable recuperació financera del Barça en els últims anys. Aquesta estabilitat econòmica ha permès al club català reforçar la seva plantilla amb jugadors d'alt calibre. Després de la incorporació d'Olmo l'estiu passat,Laporta ha posat els seus ulls en un nou objectiu: un migcampista de l'AC Milan.

La sortida de Sergio Busquets va deixar un buit significatiu al centre del camp culer que encara no ha estat ocupat. Encara que Marc Casadó ha assumit amb valentia el rol de pivot i el seu rendiment ha sorprès, Joan Laporta considera que és essencial comptar amb alternatives de nivell mundial en aquesta posició. I per reforçar aquesta zona s'ha centrat en l'AC Milan.

El nou objectiu de Joan Laporta deixa KO Marc Casadó

Joan Laporta ha centrat la seva atenció en un migcampista de 26 anys que ha destacat a l'AC Milan per la seva versatilitat i qualitat. Capaç de desenvolupar-se tant en funcions defensives com en la construcció de joc, la seva visió i criteri per distribuir la pilota ha cridat l'atenció dels millors equips del món. A més, la seva capacitat per arribar des de segona línia el converteixen en un candidat ideal:és millor i més complet que Marc Casadó.

Mentre Marc Casadó es caracteritza per la seva agressivitat i la seva capacitat per recuperar, el nou desig de Joan Laporta ofereix més presència ofensiva i habilitats tècniques. Aquesta diferència ha portat Laporta a considerar el seu fitxatge com una opció més completa per al centre del camp del Barça.Parlem de Tijjani Reijnders.

Tijjani Reijnders enamora Joan Laporta

L'interès de Joan Laporta en Tijjani Reijnders no és exclusiu. Equips com el Manchester City també han mostrat interès en el jugador, cosa que afegeix complexitat a les negociacions. A més, l'AC Milan està treballant per renovar el seu contracte, buscant assegurar la seva permanència a llarg termini.

No obstant això, Joan Laporta ha demostrat ser un president ambiciós, disposat a invertir en talent de qualitat per mantenir el Barça a l'elit. Per tant,és probable que vagi amb tot a per Tijjani Reijnders.Això sí, la seva estratègia inclou no només la incorporació de jugadors destacats, sinó també la protecció de les joves promeses de La Masia, així que Marc Casadó pot estar tranquil.