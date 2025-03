Reunió vital, Hansi Flick i Deco tanquen un acord TOP: 'Estarà al Camp Nou'

Hansi Flick va arribar al Barça amb la missió de tornar a situar l'equip al més alt del futbol europeu. En aquell moment, la situació era bastant dolenta i tornar al cim semblava una missió difícil; només apta per a un crack. L'alemany, qui va portar el Bayern de Munic a l'èxit absolut, està aconseguint que els aficionats del club català es tornin a il·lusionar.

Hansi Flick va ser una aposta personal de la directiva, especialment de Deco i Joan Laporta. Els alts càrrecs del Barça van creure que era el moment de renovar el staff i el tècnic i van apartar, de mala manera, Xavi Hernández. Després de l'èxit que està tenint Flick, la directiva ha decidit premiar-lo amb una cosa que no s'esperava que arribés tan aviat.

La relació de Hansi Flick i Deco

Deco ha estat una de les persones més assenyalades en l'entorn del Barça aquests últims anys a causa de la situació econòmica del club. Si bé és veritat que això no era culpa seva, tampoc semblava esforçar-se gaire. Amb el temps, s'ha sabut que estava lligat de mans i peus i no podia fer pràcticament res.

Després de molt intentar-ho juntament amb Joan Laporta, Deco ha aconseguit incorporar algun reforç, com per exemple Dani Olmo. Hansi Flick era conscient de la situació financera del Barça abans de fitxar i mai ha exigit res. Seguint amb el projecte de Xavi, Flick ha estat capaç de conformar una bona plantilla amb molts joves.

Veient que Hansi Flick ha encaixat a la perfecció en l'equip i que els futbolistes estan contents amb ell, Deco s'ha començat a moure. L'alemany només té contracte fins a finals de 2026, però el director esportiu vol ampliar-li un any més. De fet, sembla que té més pressa Deco que el dirigent per la renovació.

Hansi Flick renovarà amb el Barça molt aviat

Hansi Flick està molt concentrat en la temporada i no li importa tot el que passi al voltant en aquest moment. Ell mateix ha afirmat que el més important per a ell és l'ara i el que està succeint al terreny de joc. Paral·lelament, Deco ja s'està movent per renovar el seu entrenador i pujar-li el sou abans que acabi la present campanya.

La situació del Barça ha millorat i ja pot permetre's pagar-li una mica més a Hansi Flick. Durant els pròxims mesos, és probable que veiem un anunci de renovació el qual, segons Flick, sembla que no corre pressa.