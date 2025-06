Szymon Marciniak va ser, sens dubte, l'àrbitre més polèmic durant la passada temporada oficial, que segueix en peu amb el Mundial de Clubs organitzat per la FIFA. El mediàtic àrbitre polonès, famós pel seu necesser del Real Madrid o per anul·lar-li el famós penal per 'doble toc' a l'argentí de l'Atlètic Julián Álvarez, ha tornat a ser protagonista. I, en aquesta ocasió, Szymon Marciniak no ha estat protagonista per mèrits propis, ho ha estat perquè la FIFA, burlant-se de Barça, PSG i Atlètic, ha premiat l'àrbitre polonès.

El Barça, que també va ser perjudicat per Szymon Marciniak durant les semifinals de Champions League contra l'Inter, no dona crèdit davant l'última ocurrència de la FIFA. Si el Mundial de Clubs ja és un disbarat, segons fonts del Barça, ara encara ho sembla més, ja que la FIFA ha decidit realçar la carrera i la visibilitat de Marciniak. "Per a clubs com Barça i PSG, Szymon Marciniak és pràcticament una burla", asseguren fonts del club culer, que tenen clar que el Madrid serà "ajudat" en aquest Mundial de Clubs.

El Mundial de Clubs que s'està disputant als Estats Units entra a la recta final i, per tant, tots els grans equips comencen a jugar-se seguir vius en batalla. El Barça no és al Mundial de Clubs, però segueix la competició des de Barcelona i amb l'esperança que el Madrid caigui més aviat que tard. Ara bé, el Barça comença a perdre els nervis, ja que observa les decisions de la FIFA i al·lucina: Szymon Marciniak premiat, sorprèn altres entitats com Atlètic, Bayern o PSG.

Confirmat, la FIFA es burla de PSG, Barça i Atlètic: 'Premi a Szymon Marciniak'

Szymon Marciniak, àrbitre polonès de 44 anys d'edat, va ser el gran protagonista del partit de tornada de les semifinals de la Champions League entre Inter i Barça. Marciniak, internacional de primera categoria des de fa més d'una dècada, va estar molt imprecís i va sembrar el caos a San Siro. Al final del partit, el polonès va ser objecte de tot tipus de crítiques, però les més doloroses arriben des de la UEFA.

Szymon Marciniak va ser castigat i es va quedar, com vam avançar a 'e-Notícies', sense xiuletar la final de la UEFA Champions League entre Inter i PSG. Szymon Marciniak va estar a la nevera durant unes quantes setmanes, però ara la FIFA ha decidit que torni a escena i l'ha premiat amb un 'partidàs' espectacular. L'àrbitre polonès, amb molta experiència en partits de primer nivell, ha estat premiat amb el Madrid-Juventus dels vuitens de final del Mundial de Clubs, cosa que deixa flipant el Barça.

Szymon Marciniak ja és al Hard Rock Stadium de Miami: "Premi assegurat amb pal al Barça..."

Szymon Marciniak no només va ser protagonista a l'eliminatòria del Barça contra l'Inter, també ho va ser deixant 'fora de joc' l'Atlètic de Madrid en aquella famosa tanda de penals. Clubs com Atlètic de Madrid o PSG es prenen com una burla aquest premi de la FIFA a Szymon Marciniak, que tornarà a un gran escenari després d'algunes setmanes de descans.

El Mundial de Clubs entra en fase decisiva i el Barça l'haurà de seguir des de casa. Al club culer 'flipen' amb l'última decisió de la FIFA, que també és una ofensa a l'Atlètic de Madrid, que ja està de vacances després de quedar eliminat del Mundial. El Barça, això sí, confia en el PSG de Luis Enrique: hauria de ser el favorit i capaç de tombar el Madrid de Xabi Alonso, que comença a carburar després d'alguns dubtes.